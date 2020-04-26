Все медицинские работники, которые заразились коронавирусным заболеванием COVID-19 в Николаевской области, работают не в инфекционных отделениях больниц региона.

Об этом заявила глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко сегодня, 26 апреля, во время своего прямого эфира в Facebook.

— Почти 30% от всех заболевших коронавирусом в Николаевской области - это медработники. И эти медработники не являются работниками инфекционных отделений, - сообщила глава Николаевского облсовета.

Как известно, состоянием на утро 26 апреля в Николаевской области зафиксировано 115 случаев заболевания коронавирусом. Из них 32 человека - это медицинские работники.

Напомним, 11 апреля мэр Вознесенска Виталий Луков заявил, что из-за того, что первых больных с подозрением на коронавирус привезли в Вознесенскую многопрофильную больницу\э теперь вынужденную обсервацию должны пройти 26 человек, 16 из которых медики.

Также известно, что трое из 10 заболевших коронавирусом в Николаеве являются медработниками. Ранее сообщалось, что одной из таких больных является медсестра одной из городских больниц Николаева.

Как известно, 21 марта глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник заявил, что Николаевская область готова к возможной вспышке коронавируса, а медики обеспечены всем необходимым.