Кабинет министров утвердил тарифы на лечение больных коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале народный депутат Алексей Гончаренко.

Такое решение было принято на внеочередном заседании правительства сегодня, 24 апреля.

Нардеп отметил, что это позволит начать выплачивать надбавки в 300% медикам, работающим с пациентами, больными коронавирусом.

Напомним, в Киеве врачи, которые работают с пациентами с подозрением на коронавирус и с больными COVID-19, получили доплаты к зарплате за работу в марте.