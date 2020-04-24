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Кабинет министров утвердил тарифы на лечение больных коронавирусной инфекцией COVID-19.
Об этом сообщил в своем телеграм-канале народный депутат Алексей Гончаренко.
Такое решение было принято на внеочередном заседании правительства сегодня, 24 апреля.
Нардеп отметил, что это позволит начать выплачивать надбавки в 300% медикам, работающим с пациентами, больными коронавирусом.
Напомним, в Киеве врачи, которые работают с пациентами с подозрением на коронавирус и с больными COVID-19, получили доплаты к зарплате за работу в марте.
Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что доплаты от правительства должны получать не только те медработники, которые работают с подтвержденными случаями коронавирусного заболевания, а все, кто работает с больными с подозрением на COVID-19.
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Кабинет министров утвердил тарифы на лечение больных коронавирусной инфекцией COVID-19.
Об этом сообщил в своем телеграм-канале народный депутат Алексей Гончаренко.
Такое решение было принято на внеочередном заседании правительства сегодня, 24 апреля.
Нардеп отметил, что это позволит начать выплачивать надбавки в 300% медикам, работающим с пациентами, больными коронавирусом.
Напомним, в Киеве врачи, которые работают с пациентами с подозрением на коронавирус и с больными COVID-19, получили доплаты к зарплате за работу в марте.
Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что доплаты от правительства должны получать не только те медработники, которые работают с подтвержденными случаями коронавирусного заболевания, а все, кто работает с больными с подозрением на COVID-19.
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов