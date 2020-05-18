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Вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников рассказал, что содержание отдельных оккупированных районов украинского Донбасса обходится России в 5 миллиардов долларов в год.
Об этом сообщает Украинская правда.
— По нашей информации, это цифры, понятно, приблизительные – до $1,3 миллиарда уходит на содержание только гражданской части. В первую очередь, это бюджетники. И около $3,7 миллиардов – на войну, - отметил Алексей Резников.
Он добавил: «То есть около $5 миллиардов в год, по нашей оценке, обходится Кремлю содержание оккупированной территории украинского Донбасса. Это без Крыма».
Напомним, что на Донбассе оккупанты 8 раз нарушили режим прекращения огня, трое украинских военнослужащих получили ранения.
Вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников рассказал, что содержание отдельных оккупированных районов украинского Донбасса обходится России в 5 миллиардов долларов в год.
Об этом сообщает Украинская правда.
— По нашей информации, это цифры, понятно, приблизительные – до $1,3 миллиарда уходит на содержание только гражданской части. В первую очередь, это бюджетники. И около $3,7 миллиардов – на войну, - отметил Алексей Резников.
Он добавил: «То есть около $5 миллиардов в год, по нашей оценке, обходится Кремлю содержание оккупированной территории украинского Донбасса. Это без Крыма».
Напомним, что на Донбассе оккупанты 8 раз нарушили режим прекращения огня, трое украинских военнослужащих получили ранения.