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Представительство ЕС в Украине призвало Россию прекратить нарушения прав человека в оккупированном Крыму.
Об этом сообщает Европейская правда.
— Сегодня мы вспоминаем о советской депортации крымских татар со своей родины. Мы помним всех, кто пострадал. ЕС призывает Россию прекратить нарушения прав человека в Крыму. ЕС не признает незаконной аннексии полуострова Россией, - говорится в заявлении.
Отметим, что с заявлениями к 76-й годовщине депортации крымских татар выступили уже ряд стран.
США в своем заявлении подчеркнули неизменность позиции по поводу незаконной оккупации Крыма Россией и призвали РФ вернуть Украину контроль над полуостровом.
Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы и Польши в своем совместном заявлении осудили тогдашние и современные репрессии против крымских татар и призвали Россию прекратить нарушения прав человека в Крыму и выполнить требования международного сообщества по деоккупации Крыма.
Турция выразила соболезнования крымскотатарскому народу и поддержку территориальной целостности Украины.
Напомним, что пятый Президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко в годовщину депортации кримскотатарского народа сообщил, что оккупация Крымского полуострова российским режимом снова вернула сталинские методы - аресты и репрессии на территорию Крыма.
Представительство ЕС в Украине призвало Россию прекратить нарушения прав человека в оккупированном Крыму.
Об этом сообщает Европейская правда.
— Сегодня мы вспоминаем о советской депортации крымских татар со своей родины. Мы помним всех, кто пострадал. ЕС призывает Россию прекратить нарушения прав человека в Крыму. ЕС не признает незаконной аннексии полуострова Россией, - говорится в заявлении.
Отметим, что с заявлениями к 76-й годовщине депортации крымских татар выступили уже ряд стран.
США в своем заявлении подчеркнули неизменность позиции по поводу незаконной оккупации Крыма Россией и призвали РФ вернуть Украину контроль над полуостровом.
Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы и Польши в своем совместном заявлении осудили тогдашние и современные репрессии против крымских татар и призвали Россию прекратить нарушения прав человека в Крыму и выполнить требования международного сообщества по деоккупации Крыма.
Турция выразила соболезнования крымскотатарскому народу и поддержку территориальной целостности Украины.
Напомним, что пятый Президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко в годовщину депортации кримскотатарского народа сообщил, что оккупация Крымского полуострова российским режимом снова вернула сталинские методы - аресты и репрессии на территорию Крыма.