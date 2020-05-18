США в своем заявлении подчеркнули неизменность позиции по поводу незаконной оккупации Крыма Россией и призвали РФ вернуть Украину контроль над полуостровом.

Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы и Польши в своем совместном заявлении осудили тогдашние и современные репрессии против крымских татар и призвали Россию прекратить нарушения прав человека в Крыму и выполнить требования международного сообщества по деоккупации Крыма.

Турция выразила соболезнования крымскотатарскому народу и поддержку территориальной целостности Украины.

Напомним, что пятый Президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко в годовщину депортации кримскотатарского народа сообщил, что оккупация Крымского полуострова российским режимом снова вернула сталинские методы - аресты и репрессии на территорию Крыма.