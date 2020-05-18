Президент Владимир Зеленский намерен предоставить официальный статус исламским праздникам Курбан-байрам и Ураза-байрам.

Об этом говорится на сайте президента по итогам встречи в Офисе президента в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

— Мы хотим построить государство, в котором каждый человек чувствует себя гражданином Украины. Я хотел бы, чтобы каждый чувствовал себя полноценным гражданином, не забывая об истории и о традициях своего народа. Мы хотим поддерживать вас не только на словах, а в действиях, на законодательном уровне, - сказал Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшие дни он планирует подписать указ, согласно которому Курбан-байрам и Ураза-байрам получат статус государственных религиозных праздников.

Праздник разговения Ураза-байрам отмечается в честь окончания поста в месяц Рамадан, тогда как Курбан-байрам — это праздник окончания хаджа, паломничества в Мекку.

Напомним, что народный депутат от фракции «Слуга народа» Николай Тищенко назвал «праздником» День памяти Чернобыльской трагедии 26 апреля.