Игровые кроссовки легенды НБА Майкла Джордана, в которых он дебютировал в Лиге в сезоне-1984/85 продали на аукционе Sotheby's.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

Отмечается, что за кроссовки модели Nike Air Jordan 1 организаторы аукциона смогли выручить 560 тысяч долларов, хотя рассчитывали получить за них максимум 150 тысяч.

Заявленная сумма является новым рекордом стоимости пары кроссовок. На 122,5 тысяч был побит рекорд «Moon Shoe» от Nike, установленный на том же аукционе Sotheby's в 2019 году.

Напомним, белую перчатку легендарного музыканта Майкла Джексона продали на аукционе за 100 тысяч долларов.