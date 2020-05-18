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Сегодня, 18 мая, украинский журналист Дмитрий Гордон проводит интервью с полковником Федеральной службы безопасности России, с одним из главарей боевиков «ДНР» в 2014 году, так называемым министром обороны «ДНР» Игорем Гиркиным (Стрелковым).
В Службе безопасности Украины проанализируют ситуацию вокруг интервью депутата Госдумы РФ, экс-«прокурора» оккупированного Крыма Натальи Поклонской и Игоря Гиркина Дмитрию Гордону, передает «Интерфакс-Украина».
«СБУ изучит ситуацию, связанную с интервью с Поклонской и Гиркиным», — сказали агентству в пресс-центре украинской спецслужбы.
Ранее прокуратура Автономной республики Крым использует материалы интервью бывшей «прокурора» полуострова Натальи Поклонской украинскому журналисту Дмитрию Гордону в уголовном деле против нее.
Также сообщалось, что Дмитрий Гордон обозвал избирателей, поддержавших на президентских выборах 2019 года Петра Порошенко, дебилами, которых неправильно воспитали родители.
Сегодня, 18 мая, украинский журналист Дмитрий Гордон проводит интервью с полковником Федеральной службы безопасности России, с одним из главарей боевиков «ДНР» в 2014 году, так называемым министром обороны «ДНР» Игорем Гиркиным (Стрелковым).
В Службе безопасности Украины проанализируют ситуацию вокруг интервью депутата Госдумы РФ, экс-«прокурора» оккупированного Крыма Натальи Поклонской и Игоря Гиркина Дмитрию Гордону, передает «Интерфакс-Украина».
«СБУ изучит ситуацию, связанную с интервью с Поклонской и Гиркиным», — сказали агентству в пресс-центре украинской спецслужбы.
Ранее прокуратура Автономной республики Крым использует материалы интервью бывшей «прокурора» полуострова Натальи Поклонской украинскому журналисту Дмитрию Гордону в уголовном деле против нее.
Также сообщалось, что Дмитрий Гордон обозвал избирателей, поддержавших на президентских выборах 2019 года Петра Порошенко, дебилами, которых неправильно воспитали родители.