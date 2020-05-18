Сегодня, 18 мая, украинский журналист Дмитрий Гордон проводит интервью с полковником Федеральной службы безопасности России, с одним из главарей боевиков «ДНР» в 2014 году, так называемым министром обороны «ДНР» Игорем Гиркиным (Стрелковым).

В Службе безопасности Украины проанализируют ситуацию вокруг интервью депутата Госдумы РФ, экс-«прокурора» оккупированного Крыма Натальи Поклонской и Игоря Гиркина Дмитрию Гордону, передает «Интерфакс-Украина».

«СБУ изучит ситуацию, связанную с интервью с Поклонской и Гиркиным», — сказали агентству в пресс-центре украинской спецслужбы.

Ранее прокуратура Автономной республики Крым использует материалы интервью бывшей «прокурора» полуострова Натальи Поклонской украинскому журналисту Дмитрию Гордону в уголовном деле против нее.

Также сообщалось, что Дмитрий Гордон обозвал избирателей, поддержавших на президентских выборах 2019 года Петра Порошенко, дебилами, которых неправильно воспитали родители.