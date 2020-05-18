Партия «Европейская Солидарность» требует от Службы безопасности Украины немедленно возбудить дело по факту разжигания вражды, поддержки терроризма и подрыва суверенитета страны блогером Дмитрием Гордоном.

Об этом говорится в заявлении политсилы.

«Распространение на медиаресурсах Гордона в виде «интервью» пропагандистских выступлений террориста Гиркина, причастного к захвату Крыма и Донбасса и коллаборанта Поклонской, причастной к фальсификации дел и арестов десятков крымских татар и украинцев, очевидно являются преступлением против суверенитета и территориальной целостности страны, за которую предусмотрена прямая уголовная ответственность», — говорится в заявлении.

В партии отметили, что отсутствие немедленной реакции на эту вопиющую провокацию со стороны власти и правоохранительных органов свидетельствует о том, что «режим не просто сквозь пальцы смотрит на проделки реваншистов, но и находится с ними в сговоре».

«Регулярное появление террористов, отрицающих территориальную целостность Украины в отечественном медийном пространстве является показательным индикатором изменений и символическим завершением первого года президентства Зеленского, который, согласно Конституции, несет прямую ответственность за политику безопасности страны», — подчеркнули в партии.

Напомним, сегодня, 18 мая, украинский журналист Дмитрий Гордон провел интервью с полковником Федеральной службы безопасности России, с одним из главарей боевиков «ДНР» в 2014 году, так называемым министром обороны «ДНР» Игорем Гиркиным (Стрелковым).