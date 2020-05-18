В Офисе генерального прокурора считают интервью Дмитрия Гордона с сепаратистами Натальей Поклонской и Игорем Гиркиным «ценной информацией».

Там отметили, что использование органами прокуратуры и предварительного расследования информации из интервью подозреваемых и обвиняемых лиц достаточно распространенная мировая практика, пишет Левый берег.

— Такие интервью ценны дополнительным фактажем, деталями. Например, так называемая «прокурор» Крыма подтвердила, что ей известно о подозрении и уголовном преследовании против нее в Украине. Гражданин РФ рассказал о конкретных фактах совершения им особо тяжких преступлений и, вне всякого сомнения, эти данные будут детально проанализированы прокурорами и следователями, — прокомментировал интервью Гордону замгенпрокурора Гюндуз Мамедов.

Он не исключил возможность, что в дальнейшем эта информация станет предметом рассмотрения и при расследовании серьезных нарушений международного гуманитарного права — военных преступлений и преступлений против человечности.

Речь, в том числе, идет о сведениях, которые свидетельствуют о контроле и поставках оружия незаконным вооруженным формированием со стороны Российской Федерации.

— Без сомнения, это ценная для расследования информация, — добвил Гюндуз Мамедов.

Журналист Дмитрий Гордон взял интервью у экс-прокурора Крыма и депутата Госдумы РФ Натальяи Поклонской и террориста, разыскиваемого Украиной и Нидерландами, Игоря Гиркина.

Ранее сообщалось, что в Службе безопасности Украины проанализируют ситуацию вокруг интервью депутата Госдумы РФ, экс-«прокурора» оккупированного Крыма Натальи Поклонской и Игоря Гиркина Дмитрию Гордону.