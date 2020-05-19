Президент США Дональд Трамп написал письмо главе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с угрозой навсегда остановить американское финансирование организации из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает Европейская правда, направленное письмо Трамп опубликовал в своем официальном Twitter-аккаунте.

В письме Трамп заявил, что дает ВОЗ 30-дневный срок, чтобы осуществить «существенные улучшения». В противном случае организация рискует потерять финансирование США или вообще членство страны.

Президент США, в частности, обвинил ВОЗ в отсутствии независимости от Китая. По его словам, организация постоянно игнорировала «достоверные сообщения» о распространении вируса в Ухане в начале декабря или раньше.

Трамп подчеркнул, что ВОЗ отложила чрезвычайную декларацию под давлением китайского президента Си Цзиньпина. Также он критикует похвалу Китая за его прозрачность, в то время как сообщения утверждают о цензуре и отсутствии международного сотрудничества со стороны Пекина.

— Единственный выход для Всемирной организации здравоохранения - это если она действительно сможет продемонстрировать независимость от Китая, — заявил Трамп.

Он призвал ВОЗ взять на себя обязательство «существенно улучшить ситуацию» в течение 30 дней, не уточняя, что имеет в виду. Ранее Трамп приостановил финансирование ВОЗ, заявив, что организация «не выполнила свою главную обязанность».

Напомним, Президент США Дональд Трамп раскритиковал Всемирную организацию здравоохранения за то, что она неправильно решает проблему пандемии коронавируса.