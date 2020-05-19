Президент Украины Владимир Зеленский проведет пресс-конференцию в среду, 20 мая.

Об этом сообщается на сайте президента.

Пресс-конференция запланирована на 10:30. Количество журналистов будет ограничено из-за карантина.

— В связи с карантинными мерами, введенными в стране для противодействия распространению эпидемии Covid-19, количество представителей средств массовой информации, которые смогут принять участие в мероприятии, будет ограниченной. Просьба от одного СМИ аккредитовать одного журналиста, а также одного фотографа или видеооператора, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Президент Владимир Зеленский намерен провести общение со СМИ по итогам первого года своего президентства.