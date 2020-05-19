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Президент Украины Владимир Зеленский проведет пресс-конференцию в среду, 20 мая.
Об этом сообщается на сайте президента.
Пресс-конференция запланирована на 10:30. Количество журналистов будет ограничено из-за карантина.
— В связи с карантинными мерами, введенными в стране для противодействия распространению эпидемии Covid-19, количество представителей средств массовой информации, которые смогут принять участие в мероприятии, будет ограниченной. Просьба от одного СМИ аккредитовать одного журналиста, а также одного фотографа или видеооператора, — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что Президент Владимир Зеленский намерен провести общение со СМИ по итогам первого года своего президентства.
Президент Украины Владимир Зеленский проведет пресс-конференцию в среду, 20 мая.
Об этом сообщается на сайте президента.
Пресс-конференция запланирована на 10:30. Количество журналистов будет ограничено из-за карантина.
— В связи с карантинными мерами, введенными в стране для противодействия распространению эпидемии Covid-19, количество представителей средств массовой информации, которые смогут принять участие в мероприятии, будет ограниченной. Просьба от одного СМИ аккредитовать одного журналиста, а также одного фотографа или видеооператора, — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что Президент Владимир Зеленский намерен провести общение со СМИ по итогам первого года своего президентства.