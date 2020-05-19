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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал новый указ, в котором есть пункт о том, что спортивные мероприятия и соревнования всех видов и дисциплин приостановлены в общественных или частных местах до 14 июня.
Об этом сообщает Football Italia.
Таким образом, рестарт сезона в Серии А, который был намечен на 13 июня, не состоится.
Кроме того, между специальным комитетом правительства Италии и руководством Серии А существуют разногласия по утверждению медицинского протокола для проведения футбольных матчей.
Главным спорным моментом остается порядок действий в случае обнаружения заражения у кого-либо из игроков или представителей тренерского штаба. По нынешним рекомендациям правительства, в этом случае вся команда должна быть отправлена на двухнедельный карантин.
В свою очередь, клубы настаивают на алгоритме, по которому в подобной ситуации на карантин отправлялся бы только футболист/представитель тренерского штаба.
Напомним, ранее руководство Серии А провело экстренное заседание лиги, в котором приняли участие представители всех клубов элитного дивизиона.
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал новый указ, в котором есть пункт о том, что спортивные мероприятия и соревнования всех видов и дисциплин приостановлены в общественных или частных местах до 14 июня.
Об этом сообщает Football Italia.
Таким образом, рестарт сезона в Серии А, который был намечен на 13 июня, не состоится.
Кроме того, между специальным комитетом правительства Италии и руководством Серии А существуют разногласия по утверждению медицинского протокола для проведения футбольных матчей.
Главным спорным моментом остается порядок действий в случае обнаружения заражения у кого-либо из игроков или представителей тренерского штаба. По нынешним рекомендациям правительства, в этом случае вся команда должна быть отправлена на двухнедельный карантин.
В свою очередь, клубы настаивают на алгоритме, по которому в подобной ситуации на карантин отправлялся бы только футболист/представитель тренерского штаба.
Напомним, ранее руководство Серии А провело экстренное заседание лиги, в котором приняли участие представители всех клубов элитного дивизиона.