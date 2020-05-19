Член парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Александра Устинова заявила, что народные депутаты парламентской фракции «Голос» инициировали сбор подписей за постановление об отставке министра здравоохранения Максима Степанова.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

— Сегодня фракция «Голос» начала сбор подписей за постановление за то, чтобы этот человек ушел с должности. Я призываю каждого из вас подписаться под этим постановлением, потому что если вы этого не сделаете, то станете соучастником этого преступления и когда поедете к себе в регионы в больницы, то вас врачи будут спрашивать: а что вы сделали, чтобы нас защитить нас и уволить министра, который ворует и убивает? Потому что никак кроме как массовым убийством это назвать нельзя, - сказала Александра Устинова во вторник с трибуны Верховной Рады.

Депутат пояснила, что «массовым убийством» она считает невыполнение в полном объеме поставки защитных костюмов для медработников, которые, как говорят в «Голосе», были закуплены по завышенным ценам.

— Два дня назад министр здравоохранения Максим Степанов, которого уже все окрестили «Максим Костюмов», нам в очередной раз соврал. Вы все услышали, что к нам приехали костюмы, и их будут развозить по Украине для медиков. Так вот, я вам хочу сказать: я вчера была на таможне. Не приехали костюмы. Вместо 72 тысяч костюмов, которые должны были приехать и защищать наших медиков, приехало 29 (тысяч - ИФ). Нам просто врут в лицо в то время, когда в Украине каждый день 100 медицинских работников инфицируются Covid-19. Только вчера начались забастовки в Харькове, когда медики выходили и говорили - у нас нечем себя защитить, - добавила Александра Устинова.

Напомним, 30 марта Верховная Рада со второго раза назначила Максима Степанова новым главой Министерства здравоохранения.

