Мэр Николаева Александр Сенкевич планирует провести общегородское голосование и узнать мнение николаевцев, нужно ли в городе сносить старые тополя и высадить на их месте новые деревья.

Об этом он сказал в понедельник, 18 мая в прямом эфире в соцсетях, передают НикВести.

— Друзья, что касается тополей и платанов. На самом деле это очень важный вопрос, который, наверное, требует какой-то петиции или же общегородского голосования. Мое мнение: тополя, которые являются аллергенными, нужно сносить, а на их месте высаживать новые деревья. В прошлом году мы высадили очень много деревьев, в этом году тоже планируем высадить не меньшее количество. В любом случае, нужно мнение горожан. Потому что каждый раз, как мы начинаем сносить тополя или платаны, мы получаем кучу негатива относительно того, что новые деревья не сажают, а старые сносят. Мы садим новые деревья и сносим старые, особенно аварийные. Единственное, нужно согласовать это с областным управлением экологии, чтобы они не штрафовали нас за то, что мы сносим якобы здоровые деревья. Поэтому мы, наверное, будем делать какое-то голосование, скорее всего, общегородское, - сказал Александр Сенкевич.

Ранее сообщалось, что 2020 году в Николаеве планируют снести старые, аварийные тополя и высадить на их месте новые деревья.