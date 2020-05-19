Верховная Рада Украины отклонила проекты постановлений об отмене результатов голосования за принятый банковский закон, который делает невозможным возвращение национализированных банков их бывшим владельцам.

Об этом пишет РБК-Украина.

В частности, парламентарии не поддержали два проекта постановлений №№2571-д-П - 2571-д-П1 «Об отмене результатов голосования Верховной рады Украины от 13.05.2020 года о принятии во втором чтении и в целом проекта закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности». Авторы документов — внефракционный Антон Поляков и нардеп от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский.

Напомним, что Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, который окончательно запрещает возвращение прежним владельцам национализированных банков. «За» проголосовали 270 нардепов.