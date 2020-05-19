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Верховная Рада Украины отклонила проекты постановлений об отмене результатов голосования за принятый банковский закон, который делает невозможным возвращение национализированных банков их бывшим владельцам.
Об этом пишет РБК-Украина.
В частности, парламентарии не поддержали два проекта постановлений №№2571-д-П - 2571-д-П1 «Об отмене результатов голосования Верховной рады Украины от 13.05.2020 года о принятии во втором чтении и в целом проекта закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности». Авторы документов — внефракционный Антон Поляков и нардеп от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский.
Напомним, что Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, который окончательно запрещает возвращение прежним владельцам национализированных банков. «За» проголосовали 270 нардепов.
Верховная Рада Украины отклонила проекты постановлений об отмене результатов голосования за принятый банковский закон, который делает невозможным возвращение национализированных банков их бывшим владельцам.
Об этом пишет РБК-Украина.
В частности, парламентарии не поддержали два проекта постановлений №№2571-д-П - 2571-д-П1 «Об отмене результатов голосования Верховной рады Украины от 13.05.2020 года о принятии во втором чтении и в целом проекта закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности». Авторы документов — внефракционный Антон Поляков и нардеп от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский.
Напомним, что Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, который окончательно запрещает возвращение прежним владельцам национализированных банков. «За» проголосовали 270 нардепов.