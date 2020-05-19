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Число людей, претендующих на пособие по безработице в Великобритании, выросло в прошлом месяце с 800 тысяч до 2 миллионов за первый полный месяц карантина.
Об этом идет речь в материале британской медиакомпании BBC.
По данным Управления национальной статистики (ONS), число заявителей в апреле выросло на 856 500 до 2,1 миллиона.
Согласно другим данным ONS, за три месяца безработица в Великобритании выросла с 50 000 до 1,35 миллионов.
Сообщается, что чаще теряют работу молодые специалисты в возрасте от 18 до 24 лет.
— Мы можем разумно ожидать, что безработица очень быстро возрастет до 10%, чего мы не видели с начала 1990-х годов, – сказала директор Национального института экономических и социальных исследований Джагджит Чадха.
Напомним, что в Украине из-за коронавируса выросло число официально зарегистрированных безработных.
Число людей, претендующих на пособие по безработице в Великобритании, выросло в прошлом месяце с 800 тысяч до 2 миллионов за первый полный месяц карантина.
Об этом идет речь в материале британской медиакомпании BBC.
По данным Управления национальной статистики (ONS), число заявителей в апреле выросло на 856 500 до 2,1 миллиона.
Согласно другим данным ONS, за три месяца безработица в Великобритании выросла с 50 000 до 1,35 миллионов.
Сообщается, что чаще теряют работу молодые специалисты в возрасте от 18 до 24 лет.
— Мы можем разумно ожидать, что безработица очень быстро возрастет до 10%, чего мы не видели с начала 1990-х годов, – сказала директор Национального института экономических и социальных исследований Джагджит Чадха.
Напомним, что в Украине из-за коронавируса выросло число официально зарегистрированных безработных.