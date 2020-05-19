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Президент США Дональд Трамп предложил упростить процедуру продажи оружия другим странам, чтобы те не покупали у России или Китая.
Об этом он заявил в ходе брифинга, пишут #Буквы.
— Мы должны сделать так, чтобы такие сделки можно было как можно проще заключить, - заявил Дональд Трамп.
Он рассказал, что ранее у США были случаи, когда определенные страны хотели приобрести у них оружие, но из-за соответствующей процедуры вынуждены были обращаться к другим продавцам. В частности, он назвал Россию и Китай.
— В прошлом были случаи, когда страны хотели купить у нас оружие, однако мы создавали так много препятствий для сделки, они были вынуждены обращаться к России или к Китаю, - добавил Дональд Трамп.
Напомним, что Президент США Дональд Трамп написал письмо главе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с угрозой навсегда остановить американское финансирование организации из-за пандемии коронавируса.
Президент США Дональд Трамп предложил упростить процедуру продажи оружия другим странам, чтобы те не покупали у России или Китая.
Об этом он заявил в ходе брифинга, пишут #Буквы.
— Мы должны сделать так, чтобы такие сделки можно было как можно проще заключить, - заявил Дональд Трамп.
Он рассказал, что ранее у США были случаи, когда определенные страны хотели приобрести у них оружие, но из-за соответствующей процедуры вынуждены были обращаться к другим продавцам. В частности, он назвал Россию и Китай.
— В прошлом были случаи, когда страны хотели купить у нас оружие, однако мы создавали так много препятствий для сделки, они были вынуждены обращаться к России или к Китаю, - добавил Дональд Трамп.
Напомним, что Президент США Дональд Трамп написал письмо главе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с угрозой навсегда остановить американское финансирование организации из-за пандемии коронавируса.