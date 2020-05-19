Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко призвал народных депутатов отложить рассмотрение законопроектов касающихся СМИ.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

— Национальный союз журналистов Украины призывает профильный Комитет Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики: 1. Приостановить рассмотрение законопроектов, направленных на усиление регулирования в сфере медиа (проект Закона «О СМИ»). Их доработки осуществлять только после действенной государственной поддержки украинских СМИ. 2. Сосредоточить усилия Комитета на разработке законодательных решений для немедленной поддержки медиа во время карантина и экономического кризиса. 3. В сотрудничестве с журналистским сообществом подготовить законопроект, где будут содержаться механизмы обеспечения экономической стабильности и финансовой независимости СМИ. Во времена кризиса - спасают, а не регулируют, - написал Сергей Томиленко.

Как известно, сегодня 19 мая Верховная Рада возобновила работу после карантина, на сегодняшнее заседание вынесен проект закона о медиа в первом чтении. Комитет по вопросам свободы слова рекомендовал Верховной Раде принять за основу соответствующий законопроект, а комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики настаивал о необходимости доработки закона.

Напомним, в феврале 2020 года Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова большинством голосов представителей фракции «Слуга народа» поддержал законопроект № 2693 «О медиа» и рекомендовал парламенту принять его в первом чтении.