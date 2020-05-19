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В зоне боевых действий на Донбассе во время ремонта поврежденной электросети боевики пытались установить средства видеонаблюдения.
Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
Там говорят, что произошло это неподалеку от населенных пунктов Голубовское и Березовское. Украинская сторона через Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ предоставила гарантии безопасности для выполнения ремонта.
В то же время боевики во время работ были вооружены и начали устанавливать видеокамеры. Удалось ли им это сделать, в штабе не указывают.
Напомним, что вчера, 18 мая, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, силами ООС ликвидирован один боевик.
В зоне боевых действий на Донбассе во время ремонта поврежденной электросети боевики пытались установить средства видеонаблюдения.
Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
Там говорят, что произошло это неподалеку от населенных пунктов Голубовское и Березовское. Украинская сторона через Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ предоставила гарантии безопасности для выполнения ремонта.
В то же время боевики во время работ были вооружены и начали устанавливать видеокамеры. Удалось ли им это сделать, в штабе не указывают.
Напомним, что вчера, 18 мая, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, силами ООС ликвидирован один боевик.