В зоне боевых действий на Донбассе во время ремонта поврежденной электросети боевики пытались установить средства видеонаблюдения.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Там говорят, что произошло это неподалеку от населенных пунктов Голубовское и Березовское. Украинская сторона через Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ предоставила гарантии безопасности для выполнения ремонта.

В то же время боевики во время работ были вооружены и начали устанавливать видеокамеры. Удалось ли им это сделать, в штабе не указывают.

Напомним, что вчера, 18 мая, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, силами ООС ликвидирован один боевик.