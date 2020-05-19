Офис генпрокурора вручил подозрение экс-прокурору — действующему адвокату в привлечении к ответственности заведомо невиновных троих участников Майдана и применении к ним меры пресечения в виде ареста.

Об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора.

— 18 мая 2020 года сообщено о подозрении действующему адвокату - бывшему старшему прокурору отдела прокуратуры города Киева, - сказано в сообщении.

Отмечается, что подозреваемому инкриминируется незаконное воспрепятствование проведению собрания, митингов, уличных шествий и демонстраций, совершенное должностным лицом, по предварительному сговору группой лиц; злоупотребление служебным положением; служебный подлог, а также привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности прокурором, соединенное с обвинением в совершении особо тяжкого преступления (часть 2 статьи 28, статьи 340; часть 2 статьи 28, часть 2 статьи 364 (в редакции от 02.02.2014) часть 2 статьи 28, часть 1 статьи 366; часть 2 статьи 28, часть 2 статьи 372 УК Украины).

— По данным следствия, бывший прокурор 18 февраля 2014 года, действуя по предварительному сговору группой лиц со своими руководителями, а также следователями милиции, безосновательно согласовал сообщение о подозрении в массовых беспорядках трем незаконно задержанным участникам Евромайдана. В дальнейшем в отношении протестующих было незаконно применена мера пресечения - содержание под стражей в период с 19 по 22 февраля 2014 года, - сказано в сообщении.

Напомним, что следователи Госбюро расследований сообщили о подозрении бывшему милиционеру роты специального назначения полка милиции особого назначения «Беркут» в деле Майдана.