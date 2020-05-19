Президент Владимир Зеленский назвал обнадеживающей статистику по коронавирусу.

Об этом он сказал на совещании по вопросам предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19, пишет LB.ua.

Президенту сообщили, что в стране за сутки заболели 260 человек (+1,4%), а выздоровели – 356 (+6,7%).

– Сегодняшняя тенденция по количеству заболевших, и тех, кто выздоровел, вселяет надежду, что первые вызовы мы достойно прошли. Но это не значит, что мы должны небрежно относиться к коронавирусной инфекции. Будем делать все, чтобы обеспечить украинцам безопасность, – ответил на это Владимир Зеленский.

Напомним, что 20 мая на заседании Кабинета министров будет объявлен второй этап смягчения карантина в Украине. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, правительство готово разрешить работу детских садов, общественного транспорта, гостиниц и проведение богослужений.

Следующие этапы смягчения карантина предварительно запланированы на 1 июня, 10 июня и 21 июня.

В зависимости от эпидситуации в регионе и соответствии критериям будут происходить или откладываться дальнейшие смягчения отдельно для каждой области.