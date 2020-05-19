|Скорость ветра:
|8 м/с
|Восход солнца:
|05:11
|Заход солнца:
|20:25
|Температура завтра:
|+19 C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|05:04
|Заход солнца:
|20:45
|Температура завтра:
|+15 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.35 грн
|26.67 грн
|EUR
|28.55 грн
|29.16 грн
Президент Владимир Зеленский назвал обнадеживающей статистику по коронавирусу.
Об этом он сказал на совещании по вопросам предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19, пишет LB.ua.
Президенту сообщили, что в стране за сутки заболели 260 человек (+1,4%), а выздоровели – 356 (+6,7%).
– Сегодняшняя тенденция по количеству заболевших, и тех, кто выздоровел, вселяет надежду, что первые вызовы мы достойно прошли. Но это не значит, что мы должны небрежно относиться к коронавирусной инфекции. Будем делать все, чтобы обеспечить украинцам безопасность, – ответил на это Владимир Зеленский.
Напомним, что 20 мая на заседании Кабинета министров будет объявлен второй этап смягчения карантина в Украине. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, правительство готово разрешить работу детских садов, общественного транспорта, гостиниц и проведение богослужений.
Следующие этапы смягчения карантина предварительно запланированы на 1 июня, 10 июня и 21 июня.
В зависимости от эпидситуации в регионе и соответствии критериям будут происходить или откладываться дальнейшие смягчения отдельно для каждой области.
Президент Владимир Зеленский назвал обнадеживающей статистику по коронавирусу.
Об этом он сказал на совещании по вопросам предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19, пишет LB.ua.
Президенту сообщили, что в стране за сутки заболели 260 человек (+1,4%), а выздоровели – 356 (+6,7%).
– Сегодняшняя тенденция по количеству заболевших, и тех, кто выздоровел, вселяет надежду, что первые вызовы мы достойно прошли. Но это не значит, что мы должны небрежно относиться к коронавирусной инфекции. Будем делать все, чтобы обеспечить украинцам безопасность, – ответил на это Владимир Зеленский.
Напомним, что 20 мая на заседании Кабинета министров будет объявлен второй этап смягчения карантина в Украине. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, правительство готово разрешить работу детских садов, общественного транспорта, гостиниц и проведение богослужений.
Следующие этапы смягчения карантина предварительно запланированы на 1 июня, 10 июня и 21 июня.
В зависимости от эпидситуации в регионе и соответствии критериям будут происходить или откладываться дальнейшие смягчения отдельно для каждой области.