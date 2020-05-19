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Венецианская комиссия рассмотрит украинский проект закона о всеукраинском референдуме.
Об этом сообщает пресс-служба Венецианской комиссии.
– 13 мая 2020 года глава Верховной рады Украины направил запрос на мнение Венецианской комиссии относительно проекта закона Украины “О всеукраинском референдуме, – сказано в сообщении.
При этом дата оглашения заключения комиссии не сообщается.
Ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что депутаты рассмотрят законопроект о референдуме через несколько недель.
Напомним, что Верховной Раде завершили работу над первым законопроектом из блока народовластия о всеукраинском референдуме.
Венецианская комиссия рассмотрит украинский проект закона о всеукраинском референдуме.
Об этом сообщает пресс-служба Венецианской комиссии.
– 13 мая 2020 года глава Верховной рады Украины направил запрос на мнение Венецианской комиссии относительно проекта закона Украины “О всеукраинском референдуме, – сказано в сообщении.
При этом дата оглашения заключения комиссии не сообщается.
Ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что депутаты рассмотрят законопроект о референдуме через несколько недель.
Напомним, что Верховной Раде завершили работу над первым законопроектом из блока народовластия о всеукраинском референдуме.