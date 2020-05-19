Глава наблюдательного совета МФК «Николаев», депутат Николаевского городского совета Сергей Кантор рассказал о проблемах развития детского футбола в городе Николаева и предложил свой поэтапный план выхода из ситуации.

Об этом он рассказал в интервью пресс-службе Муниципального футбольного клуба Николаев, передают НикВести.

По словам Сергея Кантора, на сегодняшний день из-за низкого развития спортивной инфраструктуры и самой футбольной системы в Николаеве сложилась ситуация, когда талантливые воспитанники детских спортивных школ покидают город и уезжают в другие города с надеждой подписать профессиональный контракт.

— Вчера у талантливого мальчишки не было возможности попробовать свои силы в структуре своего родного клуба. Случались единичные случаи, но в меру объективных причин любое приглашение молодого парня академией Премьер-лиги или какого-нибудь профильного интерната в Днепре, Киеве, Львове — было «целью» всей подготовки наших ДЮСШ, здесь на поверхности лежит основной вопрос — деньги потраченные Николаевской громадой. По итогу на выходе мы недополучали при выпуске всех наших возрастных групп до 10 человек. С ума сойти. Почему? А потому что от набора и до выпуска они могут разъехаться в разных направлениях! Вот такие сегодняшние реалии. Сегодня некоторые из них вернулись и мы задействовали в нашем дубле, но! Тут нас ожидает большое удивление! Тот игрок, который уехал из ДСФШ города, допустим, в 13 лет и пробыв в любой академии или интернате несколько лет, не подписавши там профессионального контракта и которого мы хотим вернуть домой, стоит уже для нас денег. Таков регламент украинского футбола? — говорит Сергей Кантор.

Депутат предлагает реформировать систему развития футбола в городе, чтобы дети смогли после завершения своего обучения попадать в структуру городского клуба ФК «Николаев» и продолжать там свою карьеру.

— Получается, что за деньги громады мы воспитываем для кого-то игроков, а потом когда они остаются у разбитого корыта и мы хотим им дать еще один шанс, так на нас еще накладываются финансовые обязательства, за вложенные нами же ранее в этих ребят средства! Выходит, что город работает «в холостую», як кажуть в Украине — «шоб було»… Поэтому я считаю, что в первую очередь все школы должны плотно сотрудничать между собой, каждый талантливый мальчик любой ДЮСШ города Николаева в возрасте 11-12 лет должен попадать в структуру профессионального клуба города Николаева! Там он сможет пройти все ступени подготовки, получать образование, жить в семье, а это немаловажный фактор. Живя с малых лет в «наших общежитиях», они получают психологические травмы на всю оставшуюся жизнь, те, кто это прошел, меня поймут! Исключения бывают редко. А в конечном итоге воспитанники могут выйти на газон Центрального стадиона родного Николаева, в составе главной команды города! Это и есть наша конечная цель, — добавил депутат.

Сергей Кантор отметил, что в планах на ближайшее время есть открытие новых филиалов детских футбольных школ в разных районах города. Помимо этого, он считает, что в Николаеве нужно улучшить спортивную инфраструктуру, повысить квалификацию тренерского состава школ, и начать финансово их мотивировать.

— Общими силами мы должны развивать нашу футбольную инфраструктуру, поднимать уровень наших тренеров, финансово их мотивировать! Сегодня в наших планах открыть несколько филиалов ДЮФШ в разных районах города. В них мы будем контролировать развитие ребят и к 12 годам, а возможно и раньше, они будут отбираться в первый состав своего возраста в клубе. Эта модель должна касаться и всех остальных футбольных школ города. В этом случае, мы имеем четкую и понятную структуру вертикали обучения футболу с детских лет, вплоть до перехода в профессиональный футбол. Только в таком случае мы сможем «на равных» конкурировать с лучшими командами Украины в детско — юношеском футболе, а также увидеть николаевских ребят в сборной нашей родины, — резюмировал Сергей Кантор.

Напомним, Сергей Кантор считает, что клуб сможет начать играть в Украинской Премьер-лиге только после того, как местная власть обратит на него свое внимание.