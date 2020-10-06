Мэр Николаева Александр Сенкевич возмущен тем, что за последние 10 дней от полиции в горсовет пришли десятки запросов.

Об этом он рассказал во время прямого эфира в соцсетях, передают НикВести.

— Хочу вам показать, как сегодня люди, власть своим административным ресурсом давит на местное самоуправление. Хотите увидеть? Вот, посмотрите. Я попросил, чтобы все запросы от полиции за 10 дней последних мне распечатали по одному, — сказал Александр Сенкевич.

Он показал стопку распечатанных запросов от разных органов полиции на предоставление информации, каждый из которых заканчивается предложением «Ответ прошу предоставить в кратчайший срок».

Например, Александр Сенкевич зачитал запрос по поводу перекрытия митингующими со Степового Варваровского моста, в котором полиция интересуется, поступало ли в горсовет предупреждение о проведении протеста.

— Нас что, реально решили завалить этой работой? Люди должны получать зарплату за ответы, за тонны бумаги? Это прикол какой-то? У нас реально полиции нечем заниматься? Надо разбираться с органами местного самоуправления? — возмутился он.

Ранее городской голова Николаева Александр Сенкевич во время выступления на онлайн-заседании Мониторингового комитета Конгресса местных и региональных властей Совета Европы заявил о давлении на органы местного самоуправления накануне выборов, которые состоятся 25 октября.

Напомним, 26 августа, сотрудники полиции провели обыски в Департаменте архитектуры Николаевского городского совета. Следственные действия проходят в рамках дела о продлении аренды земельного участка на пересечении улиц 9-я Слободская и проспекта Центрального для ООО «Альянс-Инвест-Николаев».

В комментарии НикВести Александр Сенкевич назвал обыски «клоунадой» и высказал удивление, почему правоохранители синхронизируют свои действия с общественным активистом. По его мнению, за обысками стоит депутат горсовета Олег Крисенко.

Ранее Александр Сенкевич говорил о том, что в преддверии местных выборов на него могут открыть уголовные дела.

Напомним, новый начальник Главного управления Национальной полиции в Николаевской области Сергей Шайхет анонсировал открытие уголовных дел по факту хищения денег из бюджетов города и области. После чего, Николаевский городской голова Александр Сенкевич отреагировал на анонсированные уголовные дела в отношении чиновников мэрии и облгосадминистрации.