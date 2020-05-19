|Скорость ветра:
|7 м/с
|Восход солнца:
|05:11
|Заход солнца:
|20:25
|Температура завтра:
|+18 C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|05:04
|Заход солнца:
|20:45
|Температура завтра:
|+15 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.35 грн
|26.67 грн
|EUR
|28.55 грн
|29.16 грн
Чехия, Словакия и Австрия решили взаимно открыть границу до середины июня.
Об этом заявил глава МИД Томаш Петршичек после переговоров 19 мая 2020 года со своими коллегами Иваном Корчком и Александром Шалленбергом, сообщает Укринформ со ссылкой на МИД ЧР.
«Мы возвращаемся к нормальному состоянию, и это касается также и путешествий. Наша цель — открыть границы между Чехией, Австрией и Словакией до середины июня, даже без необходимости представлять отрицательные тесты или прохождение карантина», — сказал глава чешской дипломатии.
Томаш Петршичек отметил, что правила будут применяться ко всем гражданам стран так называемого Славковского формата (Чехия, Словакия, Австрия), когда речь бужет идти о путешествиях. Уже есть договоренность с Австрией. Переговоры со Словакией еще будут продолжаться в ближайшие дни. Детали открытия границы должны быть понятными в течение следующей недели. Окончательное решение по возобновлению свободного движения со Словакией и Австрией будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации в ближайшие две недели.
«В середине июня мог бы быть создан минишенген без необходимости проверок, тестов или карантина», — добавил министр.
Он также сообщил, что в ближайшие дни Прага также хочет пригласить Венгрию, у которой похожая эпидемиологическая ситуация, к этой модели.
Чешский министр напомнил, что подобные переговоры также запланированы с другими странами-соседями.
«Я верю, что границы с Германией и Польшей откроются позже до конца июня», — сказал он.
На этой неделе Министерство иностранных дел продолжает интенсивные консультации с Болгарией, Словенией и Хорватией с тем, чтобы чешские граждане могли провести этот летний сезон за рубежом максимально безопасно.
Напомним, украинские авиакомпании обратились к грузинской стороне с заявлением о готовности возобновить полеты. Грузия готовится открыть свои границы после карантина с 1 июля.
Чехия, Словакия и Австрия решили взаимно открыть границу до середины июня.
Об этом заявил глава МИД Томаш Петршичек после переговоров 19 мая 2020 года со своими коллегами Иваном Корчком и Александром Шалленбергом, сообщает Укринформ со ссылкой на МИД ЧР.
«Мы возвращаемся к нормальному состоянию, и это касается также и путешествий. Наша цель — открыть границы между Чехией, Австрией и Словакией до середины июня, даже без необходимости представлять отрицательные тесты или прохождение карантина», — сказал глава чешской дипломатии.
Томаш Петршичек отметил, что правила будут применяться ко всем гражданам стран так называемого Славковского формата (Чехия, Словакия, Австрия), когда речь бужет идти о путешествиях. Уже есть договоренность с Австрией. Переговоры со Словакией еще будут продолжаться в ближайшие дни. Детали открытия границы должны быть понятными в течение следующей недели. Окончательное решение по возобновлению свободного движения со Словакией и Австрией будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации в ближайшие две недели.
«В середине июня мог бы быть создан минишенген без необходимости проверок, тестов или карантина», — добавил министр.
Он также сообщил, что в ближайшие дни Прага также хочет пригласить Венгрию, у которой похожая эпидемиологическая ситуация, к этой модели.
Чешский министр напомнил, что подобные переговоры также запланированы с другими странами-соседями.
«Я верю, что границы с Германией и Польшей откроются позже до конца июня», — сказал он.
На этой неделе Министерство иностранных дел продолжает интенсивные консультации с Болгарией, Словенией и Хорватией с тем, чтобы чешские граждане могли провести этот летний сезон за рубежом максимально безопасно.
Напомним, украинские авиакомпании обратились к грузинской стороне с заявлением о готовности возобновить полеты. Грузия готовится открыть свои границы после карантина с 1 июля.