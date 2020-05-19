Команда президента Украины Владимира Зеленского подменила качественное информационное иновещание, которое помогало рассказывать миру о событиях в Украине, русскоязычным развлекательным телеканалом, на котором можно транслировать развлекательные шоу студии «95 квартал», заявила сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко.

Об этом сообщает пресс-служба «Европейской солидарности».

«Год назад Зеленский и «Слуги» пообещали как выдающиеся коммуникаторы новую информационную политику и стратегию борьбы за умы на оккупированных территориях. Сегодня мы видим эту политику во всей красе — принят закон о системе иновещания в Украине, которым на самом деле уничтожен единый государственный англоязычный телеканал, который все эти годы давал незаангажированную информацию о борьбе Украины за восстановление территориальной целостности и суверенитета на английском и других иностранных языках на весь мир», — подчеркнула она.

Вместо этого, отмечает Ирина Геращенко, на сегодня создан русскоязычный развлекательный канал на деньги налогоплательщиков.

«Как удалось деформировать общественное мнение, год назад в Украине уже все увидели по результатам выборов. Теперь на оккупированные территории будут транслировать «Сватов», где в главных ролях те, кто оправдывают аннексию Крыма, и другой «квартал». И не будет там никакой серьезной информации о том, что происходит в Украине», — добавила Ирина Геращенко.

Сопредседатель фракции отметила, созданный развлекательный телеканал по сути является платформой для продажи продукции «95 квартала», ведь она является русскоязычной.

«На самом деле это продолжение политики «какая разница». Не получилось в марте, когда пытались в Минске провести консультативный совет, через сопротивление «Европейской солидарности». Не вышла платформа (т. н. «национальная платформа примирения и единства для поиска диалога на пути к миру» шоумена и на то время советника секретаря СНБОУ Сергея — ИФ-У) Сивохи из-за сопротивления общественности — теперь идет новая тема. Будут запускать через «иновещание» на оккупированные территории «Сваты», «Квартал», но за деньги налогоплательщиков. То есть Зеленский будет и свою идеологию туда внедрять, но еще и его компания будет от этого деньги получать. Такая торговля в крови сериалами», — отметила она.

Также Ирина Геращенко подчеркнула, что интервью журналиста Дмитрия Гордона с представителями оккупационной власти Донбасса и Крыма являются недопустимыми.

«Где сопротивление общественности? Она молчит... Так же как и молчит согласно интервью Гордона. Гордон оправдывает, что он это делал на заказ спецслужб, чтобы помочь им передать информацию о преступлениях коллаборационистов и террористов в Гаагу. Какие же у нас спецслужбы, если им нужен Гордон, чтобы собрать доказательства о захвате Донетчины, Луганщины и о том, что Поклонская фальсифицировала дела против крымских татар и украинцев. Собственно сегодня Гордона оправдывают даже советники Зеленского. Это действительно специальная миссия — спецоперация по возвращению отбросов в украинское информационное пространство. Ну, а потом продолжение тезиса «один народ». Мы должны этому противостоять», — отметила депутат.

Ранее Ирина Геращенко заявила, что Зеленский нарушил главный внешнеполитический принцип команды Порошенко - «ничего об Украине без Украины», и теперь вопрос Донбасса обсуждают без нашего участия.