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Открытие спортивных клубов и фитнес залов в Николаеве планируется на субботу, 23 мая.
Об этом сказал мэр Николаева Александр Сенкевич во вторник, 19 мая в прямом эфире в соцсетях, передают НикВести.
По его словам, на сегодняшний день администрация спортивных клубов приводит залы в соответствие с санитарными нормами, в частности, размещая тренажерны с соблюдением дистанции.
— С 23 мая мы ожидаем, что будем открывать спортивные залы, спортивные клубы и многое другое. Я уже говорил с одним из руководителей спортзалов — они расставляют беговые дорожки подальше друг от друга, вводят дополнительные санитарные меры и будут открывать с 23 числа свои спортивные залы. К концу недели будет более точная информация, как мы будем выходить на следующей неделе из карантина, - сказал Александр Сенкевич.
Напомним, что николаевские спортсмены не оставляют тренировок во время карантинных мер. Футболисты, гандболисты и легкоатлеты продолжают заниматься даже в условиях самоизоляции.
Открытие спортивных клубов и фитнес залов в Николаеве планируется на субботу, 23 мая.
Об этом сказал мэр Николаева Александр Сенкевич во вторник, 19 мая в прямом эфире в соцсетях, передают НикВести.
По его словам, на сегодняшний день администрация спортивных клубов приводит залы в соответствие с санитарными нормами, в частности, размещая тренажерны с соблюдением дистанции.
— С 23 мая мы ожидаем, что будем открывать спортивные залы, спортивные клубы и многое другое. Я уже говорил с одним из руководителей спортзалов — они расставляют беговые дорожки подальше друг от друга, вводят дополнительные санитарные меры и будут открывать с 23 числа свои спортивные залы. К концу недели будет более точная информация, как мы будем выходить на следующей неделе из карантина, - сказал Александр Сенкевич.
Напомним, что николаевские спортсмены не оставляют тренировок во время карантинных мер. Футболисты, гандболисты и легкоатлеты продолжают заниматься даже в условиях самоизоляции.