Директор Центра предоставления админуслуг Николаева Дмитрий Лазарев стал советником городского головы Александра Сенкевича по вопросам инновационных технологий

Об этом сказал мэр Николаева Александр Сенкевич во вторник, 19 мая в прямом эфире в соцсетях, передают НикВести.

Городской голова рассказал, что перевел Дмитрия Лазарева на позицию советника по вопросам электронных инноваций и отметил, что теперь он будет заниматься не только вопросами ЦНАПа, но и курированием ряда проектов.

— Относительно руководителя ЦНАПа Дмитрия Лазарева — в перевожу его на позицию советника по вопросам всех электронных инноваций у нас в городском совете. За ним несколько успешных кейсов, в том числе и проект электронного реестра жителей, который есть не во многих городах Украины и который позволяет не гонять всех людей за справками. Дмитрий будет не только курировать вопросы электронных услуг в ЦНАПе, он также будет заниматься вопросами «Карты николаевца», «Безопасного города», вопросами ситуационного центра, телемедицины и электронной демократии. Я думаю, что ближайшее время мы внедрим систему «е-младенец» и другие системы, которые будут внедряться по всей Украине, - сказал Александр Сенкевич.

Напомним, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич назначил директором коммунального учреждения «Центр энергоэффективности» Виталия Васильева.