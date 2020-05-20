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Директор Центра предоставления админуслуг Николаева Дмитрий Лазарев стал советником городского головы Александра Сенкевича по вопросам инновационных технологий
Об этом сказал мэр Николаева Александр Сенкевич во вторник, 19 мая в прямом эфире в соцсетях, передают НикВести.
Городской голова рассказал, что перевел Дмитрия Лазарева на позицию советника по вопросам электронных инноваций и отметил, что теперь он будет заниматься не только вопросами ЦНАПа, но и курированием ряда проектов.
— Относительно руководителя ЦНАПа Дмитрия Лазарева — в перевожу его на позицию советника по вопросам всех электронных инноваций у нас в городском совете. За ним несколько успешных кейсов, в том числе и проект электронного реестра жителей, который есть не во многих городах Украины и который позволяет не гонять всех людей за справками. Дмитрий будет не только курировать вопросы электронных услуг в ЦНАПе, он также будет заниматься вопросами «Карты николаевца», «Безопасного города», вопросами ситуационного центра, телемедицины и электронной демократии. Я думаю, что ближайшее время мы внедрим систему «е-младенец» и другие системы, которые будут внедряться по всей Украине, - сказал Александр Сенкевич.
Напомним, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич назначил директором коммунального учреждения «Центр энергоэффективности» Виталия Васильева.
Директор Центра предоставления админуслуг Николаева Дмитрий Лазарев стал советником городского головы Александра Сенкевича по вопросам инновационных технологий
Об этом сказал мэр Николаева Александр Сенкевич во вторник, 19 мая в прямом эфире в соцсетях, передают НикВести.
Городской голова рассказал, что перевел Дмитрия Лазарева на позицию советника по вопросам электронных инноваций и отметил, что теперь он будет заниматься не только вопросами ЦНАПа, но и курированием ряда проектов.
— Относительно руководителя ЦНАПа Дмитрия Лазарева — в перевожу его на позицию советника по вопросам всех электронных инноваций у нас в городском совете. За ним несколько успешных кейсов, в том числе и проект электронного реестра жителей, который есть не во многих городах Украины и который позволяет не гонять всех людей за справками. Дмитрий будет не только курировать вопросы электронных услуг в ЦНАПе, он также будет заниматься вопросами «Карты николаевца», «Безопасного города», вопросами ситуационного центра, телемедицины и электронной демократии. Я думаю, что ближайшее время мы внедрим систему «е-младенец» и другие системы, которые будут внедряться по всей Украине, - сказал Александр Сенкевич.
Напомним, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич назначил директором коммунального учреждения «Центр энергоэффективности» Виталия Васильева.