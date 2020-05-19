Закон о массовом тестировании на коронавирусную инфекцию во вторник, 19 мая, опубликован в парламентской газете Голос Украины.

Закон о повышении способности системы здравоохранения Украины противодействовать распространению коронавирусной болезни (COVID-19) вступает в силу со дня его опубликования.

Законом предусмотрено проведение усиленного тестирования на амбулаторном и стационарном уровнях. Тестирование на СOVID-19 является обязательным для:

— лиц, обращающихся за медицинской помощью с признаками коронавирусной болезни;

— лиц, имеющих установленный контакт с лицом, заболевшим коронавирусной болезнью.

Законом вводится регулярное тестирование медицинских и других работников, которые работают в больницах, определенных для приема и лечения больных коронавирусом, а также работников Национальной полиции и Национальной гвардии, независимо от того, имели ли они установленный контакт с зараженным коронавирусом.

В Украине число заразившихся коронавирусом приближается к 19 тысячам. С начала эпидемии умерли 548 пациентов с COVID-19, более 5,6 тысяч человек уже выздоровели.

Ранее сообщалось, что Главный санитарный врач Николаевской области Владимир Клочко рассказал, что получил приказ от Минздрава проводить исследование на коронавирус всем пациентам, которые поступают на стационарное лечение, заявив, что это невозможно, поскольку в день их количество может достигать 10 тысяч человек.