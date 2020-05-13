Главный санитарный врач Николаевской области Владимир Клочко рассказал, что получил приказ от Минздрава проводить исследование на коронавирус всем пациентам, которые поступают на стационарное лечение, заявив, что это невозможно, поскольку в день их количество может достигать 10 тысяч человек.

Об этом он сказал во вторник, 12 мая, в ходе заседания областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, передают НикВести.

Владимир Клочко рассказал, что ранее получил приказ министра здравоохранения Максима Степанова, в котором отмечается, что тестирование на коронавирус нужно проводить всем, кто поступает в больницу на лечение. Однако, по его мнению, невозможно проводить ПЦР-тесты всем пациентам, поскольку их количество в день может достигать 10 тысяч человек.

– Мы наконец-то получили обещанный министром документ, в котором указано, что теперь нужно проводить COVID-исследования методом ПЦР всем пациентам, поступающим на стационарное лечение. Я позвонил до этого в Одессу. Так вот одесситы сказали: «10 тысяч таких в день». Я не знаю, как мы посчитаем с Оксаной Ивановной. Тогда станьте, родные, в очередь и не надо рассказывать сказки. Потому что все эти быстрые, скромные, о которых вы говорите, если правильно к ним подойти – это вторая группа патогенности, Светлана Федоровна, вы это знаете. Город молодцы, закупили. Сколько они тренировались, чтобы закупить эту тему. Ну, и сколько это получиться? А я скажу – не больше 48 исследований в сутки, - заявил Владимир Клочко.

Помимо этого, он объяснил, почему результаты тестов не выдаются через обещанные 6-8 часов, отметив, что это не зависит от количества лабораторий, по той причине, что существует стандарт выписки ПЦР-теста.

– Эпидемиологический подход в том и заключается, что мы с вами имеем 225, из них 174 – здоровые носители, потому что вовремя направили лабораторные исследования. За последние трое суток мы получили всего 4 (по состоянию на 12 мая, - прим.), когда получали всего 42. Мы нашли ту точку прикосновения. Я не лечебник, но человек с подозрением на коронавирус будет лечиться так, как будет с подтверждением или нет. Специфического лечения нет. Я хотел бы, чтобы все выдавали быстро, но проведение анализа и выдача результатов — это разные вещи. Не хотите, можете этого не понимать. 10 лабораторий постройте, но не будет 6-8 часов, ну, никак! Есть еще стандарт выписки этого результата, кто проводил, кто выпишет, куда передаст, там целая история, - подчеркнул главный санврач.

Напомним, что главный санитарный врач Николаевщины Владимир Клочко не согласен с мнением, что в области медленно проводится ПЦР-тестирование для выявления коронавируса.

Ранее глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко заявляла, что намерена обратиться в правоохранительные органы, чтобы те проверили не нарушает ли лабораторный центр алгоритмы ПЦР-тестирования.

Вице-губернатор Николаевской области Александр Трайтли рассказал, что лабораторный центр не успевает сделать ПЦР-тесты и систематизировать ответы в шестичасовой строк, из-за чего результаты приходят с опозданием.