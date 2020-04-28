Главный санитарный врач Николаевщины Владимир Клочко не согласен с мнением, что в области медленно проводится ПЦР-тестирование для выявления коронавируса.

Об этом он сказал сегодня, 28 апреля в ходе брифинга о ситуации с COVID-19 в Николаевской области, пишут НикВести.

Как известно, ранее глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко заявляла, что намерена обратиться в правоохранительные органы, чтобы те проверили не нарушает ли лабораторный центр алгоритмы ПЦР-тестирования.

Главный врач отметил, что хоть само тестирование для выявления вируса занимает от 4 до 8 часов, существует ещё и необходимая процедура его проведения, подготовка и выписка результатов, которая занимает определенное время.

— Я бы очень хотел, чтобы все мы научились понимать, что такое ПЦР-диагностика. В приказах ещё 2008 года были определены стандарты проведения этих исследований... Метод ПЦР имеет высокую чувствительность, специфичность, является экспресс-методом, который позволят выполнять анализ на протяжении 4-8 часов. А подготовка, выписка результатов — это целая процедура, - рассказал Владимир Клочко.

Он добавил, что не видит проблемы в том, за какое время проводятся анализы на коронавирус в области и акцентировал на том, что процесс тестирования занимает большее время из-за необходимой процедуры его проведения.

— О подготовке. Есть разные методики. Многие ссылаются, говорят до 200 (ПЦР-тестов в день - прим.) можно делать. Можно. Только как можно делать? Чтобы вы понимали, есть магнитный штатив на 16 пробирок, их два всего может пойти в ламинарные боксы. Это 32 исследования, которые максимально можно поставить и работать в течение 8 часов. Но пробоподготовка в ручную, у нас нет автоматической станции, которая ускоряет процесс, выписка результатов, которую делает только тот человек, который делает исследование — это время... Лаборатория загружается 2 раза в сутки. Зайдя в ламинарный бокс, они уже не выходят оттуда. Вот взяли они материал (для анализа - прим.) пока до конца не доведут цикл и не выпишут результаты — они не выйдут. Что вечером пришло, оно в лучшем случае будет готово на следующий день. Я не вижу большой проблемы в том, что было сказано, - подытожил Владимир Клочко.

Он напомнил, что ранее, до получения тест-систем, в Николаевской области 4-5 суток ожидались результаты по коронавирусу.

Также главный санитарный врач Николаевской области Владимир Клочко опроверг информацию о сокрытии случаев заболевания коронавирусной инфекцией в области.

По состоянию на 10 утра 28 апреля в Николаевской области не выявлено новых подтвержденных случаев COVID-19. Всего зарегистрировано 116 подтвержденных случаев COVID-19, из них медицинских работников — 32.