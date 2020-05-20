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Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что мэрских амбиций у него нет и его устраивает та работа, которую он выполняет сейчас.
— Я думаю, что сегодня достаточно кандидатов на мэрские выборы и от представителей большинства, и от представителей оппозиционных политических сил. Я лучше буду в этом случае выступать в качестве просто избирателя, - сказал он.
Разумков отметил, что многие представители парламента также претендуют на то, чтобы выдвигать свою кандидатуру на выборах мэра Киева.
— Посмотрим, до выборов еще есть время, чтобы они набрали политический вес, чтобы их лучше узнали люди и поняли, готовы ли они за них голосовать или нет, и уже после этого принимать решение, кто должен двигаться, - подытожил спикер парламента.
Ранее сообщалось, что глава Верховной Рады Дмитрий Разумков назвал вопрос возвращения оккупированного Россией Крыма под контроль Украины «тяжелым и небыстрым процессом».
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что мэрских амбиций у него нет и его устраивает та работа, которую он выполняет сейчас.
— Я думаю, что сегодня достаточно кандидатов на мэрские выборы и от представителей большинства, и от представителей оппозиционных политических сил. Я лучше буду в этом случае выступать в качестве просто избирателя, - сказал он.
Разумков отметил, что многие представители парламента также претендуют на то, чтобы выдвигать свою кандидатуру на выборах мэра Киева.
— Посмотрим, до выборов еще есть время, чтобы они набрали политический вес, чтобы их лучше узнали люди и поняли, готовы ли они за них голосовать или нет, и уже после этого принимать решение, кто должен двигаться, - подытожил спикер парламента.
Ранее сообщалось, что глава Верховной Рады Дмитрий Разумков назвал вопрос возвращения оккупированного Россией Крыма под контроль Украины «тяжелым и небыстрым процессом».