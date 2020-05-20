Незаконный карьер на территории Коларовского сельсовета, фото Государственной экологической инспекции Николаевской области

Николаевской облгосдаминистрации известно о незаконной работе 13 карьеров по добыче полезных ископаемых в регионе.

Об этом говорится в ответе заместителя главы Николаевской ОГА Александра Коваленко на информационный запрос НикВести.

Отметим, что 20 февраля было выдано поручение премьер-министра Украины с требованием к областным администрациям предоставить информацию о фактах незаконной добычи полезных ископаемых.

В связи с этим, 27 февраля глава Николаевской ОГА Александр Стадник подписал распоряжение о создании межведомственной рабочей группы для проведения мероприятий с целью борьбы с незаконным недропользованием в Николаевской области. В эту группу включены представители районных государственных администраций, ОТГ, Управления Гоструда, экологической инспекции, Госгеокадастра, Нацполиции, Фискальной службы и СБУ.

По результатам работы рабочей группы и по информации, которую предоставила Национальная полиция, в Николаевской области зарегистрировано 9 фактов незаконной добычи недр, в частности, такими компаниями:

1. ООО «Специализированный Первомайский карьер», предприятие имеет отношение к скандальному бизнесмену Араику Амирханяну, владелец дорожной фирмы «Полтавабудцентр». Формально, одним из владельцем карьера числится Армэн Амирханян, брат Араика Амирханяна. В апреле Управление СБУ в Николаевской области сообщало о разоблачении служебных лиц, которые незаконно добывали полезные ископаемые с карьера в селе Мигия в Первомайском районе.

2. ООО «Первомайский гранитно-щебеночный карьер». Судя по данным СМИ, карьер находится в селе Конецполь. Несколько лет назад там произошло обрушение, в результате которого погиб местный житель. Основателями компании являются Агентство публичной собственности Республики Молдова. По данным открытых реестров, 2 мая 2020 года из уставного капитала компании выведен взнос Молдовы на сумму 19 миллионов гривен. Эта компания является основателем ООО «Чаусовский гранитно-щебеночный карьер».

Отметим, за предприятием по состоянию на апрель 2020 года числится налоговый долг на сумму 6,5 миллионов гривен. В декабре 2019 года компании аннулировали свидетельство НДС.

3. ООО «Надра Експорт». Предприятие зарегистрировано в Николаеве в квартире №48 по улице Южной, 33-А, основателем компании, кроме некоего Кирилла Сербин, числится датская компания «Мариагер Р Инвест Апс». Эта компания также основала добывающую фирму «Евро гранит» в Братском районе.

4. ООО «Миг - сервис - строй», фирма зарегистрирована в микрорайоне Матвеевка в Николаеве, по улице Силикатной, 150 на Иванова Сергея Александровича.

Помимо этого, зарегистрировано еще 5 фактов незаконной добычи неизвестными на территории Константировского месторождения Арбузинкого района, между базами отдыха «Воздух» и «Татьяна» в зоне отдыха села Коблево в Березанском районе. А также в административных границых Вознесенского, Новобугского (село Новополтавка) и Доманевского районов. При этом, конкретных данных о местонахождении последних трех упомянутых карьеров в Николаевской ОГА не предоставили.

Указано, что данные по всем 9 незаконным добычам недр внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 1, 2,4 статьи 240 Уголовного кодекса Украины и по части 1 статьи 358 УК. По указанным производствам проводятся следственные действия.

Также сообщается, что управлением экологии и природных ресурсов собрана информация о вероятной незаконной добыче песка на территории Коларовского сельского совета Витовского района (Около 200 метров от станции Ингул), на территории Витовского районе на расстоянии 1 километра от села Капустино, на территории Камянобалковского сельского совета, а также факт незаконной добычи известняка на восточной окраине города Новая Одесса.

Ранее в Государственной экологической инспекции Николаевской области сообщили о том, что на территории Коларовского сельсовета идет незаконная добыча песка, кроме того в песочном карьере устроили мусорную свалку в результате которой страдает окружающая среда.

Напомним, в январе сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска на территории «Первомайского специализированного карьера» в селе Мигия на Николаевщине обнаружили незаконный асфальтный завод.