Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал строительство 25 современных спортивных комплексов, которые появятся в каждой области.

Об этом он заявил сегодня, 20 мая, в ходе пресс-конференции, передает корреспондент НикВести.

В частности, президент отметил, что хотел бы, чтобы эти спорткомплексы были названы в честь украинских спортивных легенд современности.

– С министерством спорта и министерством регионального развития мы планируем построить 25 спорткомплексов для каждой области. В этом году должны быть первые проекты. Развитие спорта в нашей стране — это очень важно. Я бы очень хотел, если согласно нашему законодательству это возможно, чтобы мы назвали все эти стадионы и спортивные комплексы в четь современных, не только в честь тех легенд, которые ушли, но и легенды современности в честь которых мы назовем все 25 объектов, - заявил Владимир Зеленский.

Как известно, в декабре 2018 года во время своего визита в Николаев Владимир Зеленский рассказал, что хотел бы, чтобы в городе Николаев построили новый дворец спорта европейского уровня.

Позже журналист Олег Деренюга напомнил новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому об обещании построить в Николаеве дворец спорта для подготовки действующих и будущих олимпийских чемпионов.

В ответ на это, Владимир Зеленский заявил, что выполнит свое обещание о строительстве спортивного дворца в Николаеве.

Ранее николаевская спортсменка Ольга Харлан рассказал, что хочет, чтобы в Украине наконец-то появилась современная олимпийская база для подготовки спортсменов к соревнованиям.

Стоит отметить, что помимо Ольги Харлан об отсутствии спортивных баз для тренировок заявлял также единственный в истории независимой Украины чемпион Зимних Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане николаевец Александр Абраменко, отмечая, что вынужден уезжать в Беларусь для подготовки в предстоящих соревнованиях.