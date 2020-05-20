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Президент Владимир Зеленский отказался от своего обещания быть президентом только один срок, объяснив это тем, что ему не хватит 5 лет, чтобы сделать всё запланированное. Он пообещал подумать о возможности идти на второй срок при поддержке населения.
Об этом он заявил сегодня, 20 мая, в ходе пресс-конференции, пишут НикВести.
На вопрос журналистки, решил ли он идти на второй срок, президент ответил: «Это будет звучать страшно и для моей семьи, поэтому давайте не будем дискутировать на эту тему. Я подумаю».
Также глава государства отметил, что ему необходима «большая поддержка народа» для принятия решения.
— Если будет большая поддержка народа Украины, то я смогу про это подумать. Я буду думать, у меня есть чем, - отметил Владимир Зеленский.
Он добавил, что не успеет за свою каденцию выполнить все обещания и закончить все инициативы по устройству государства, так как список необходимых задач расширяется.
— Успею ли я? Я обещал один список, то теперь, когда я работаю... Мы должны сделать такую медицинскую реформу, которой ещё никогда не было. Или строительство мостов, когда я стал президентом, я это увидел. Этот список пополняется. Я потому и говорю, что действительно, недостаточно будет одного срока, - подытожил Владимир Зеленский.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский уверен, что приговор его предшественнику Петру Порошенко еще будет.
Президент Владимир Зеленский отказался от своего обещания быть президентом только один срок, объяснив это тем, что ему не хватит 5 лет, чтобы сделать всё запланированное. Он пообещал подумать о возможности идти на второй срок при поддержке населения.
Об этом он заявил сегодня, 20 мая, в ходе пресс-конференции, пишут НикВести.
На вопрос журналистки, решил ли он идти на второй срок, президент ответил: «Это будет звучать страшно и для моей семьи, поэтому давайте не будем дискутировать на эту тему. Я подумаю».
Также глава государства отметил, что ему необходима «большая поддержка народа» для принятия решения.
— Если будет большая поддержка народа Украины, то я смогу про это подумать. Я буду думать, у меня есть чем, - отметил Владимир Зеленский.
Он добавил, что не успеет за свою каденцию выполнить все обещания и закончить все инициативы по устройству государства, так как список необходимых задач расширяется.
— Успею ли я? Я обещал один список, то теперь, когда я работаю... Мы должны сделать такую медицинскую реформу, которой ещё никогда не было. Или строительство мостов, когда я стал президентом, я это увидел. Этот список пополняется. Я потому и говорю, что действительно, недостаточно будет одного срока, - подытожил Владимир Зеленский.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский уверен, что приговор его предшественнику Петру Порошенко еще будет.