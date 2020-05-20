Президент Владимир Зеленский отказался от своего обещания быть президентом только один срок, объяснив это тем, что ему не хватит 5 лет, чтобы сделать всё запланированное. Он пообещал подумать о возможности идти на второй срок при поддержке населения.

Об этом он заявил сегодня, 20 мая, в ходе пресс-конференции, пишут НикВести.

На вопрос журналистки, решил ли он идти на второй срок, президент ответил: «Это будет звучать страшно и для моей семьи, поэтому давайте не будем дискутировать на эту тему. Я подумаю».

Также глава государства отметил, что ему необходима «большая поддержка народа» для принятия решения.

— Если будет большая поддержка народа Украины, то я смогу про это подумать. Я буду думать, у меня есть чем, - отметил Владимир Зеленский.

Он добавил, что не успеет за свою каденцию выполнить все обещания и закончить все инициативы по устройству государства, так как список необходимых задач расширяется.

— Успею ли я? Я обещал один список, то теперь, когда я работаю... Мы должны сделать такую медицинскую реформу, которой ещё никогда не было. Или строительство мостов, когда я стал президентом, я это увидел. Этот список пополняется. Я потому и говорю, что действительно, недостаточно будет одного срока, - подытожил Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский уверен, что приговор его предшественнику Петру Порошенко еще будет.