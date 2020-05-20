Президент Украины Владимир Зеленский позитивно оценил первый этап медицинской реформы, но считает, что второй этап нужно просмотреть.

Об этом он заявил в среду, 20 мая, в ходе пресс-конференции по результатам своей работы за год, передают НикВести.

— Медицинская реформа. Первичку сделали, она очень не плохая, и там довольны медики первички. Но это не все медики — это первое. Второе - COVID-19 показал, что реформы не получилось. Там есть нормальные вещи, которые были сделаны. Но очень много всего, на что не обращали внимание, и мы оказались просто голые перед таким вызовом. Вот почему я говорю, что надо пересматривать реформу , — рассказал Владимир Зеленский.

По его словам, нужно пересмотреть зарплаты не только медиков, но и, например, водителей скоріх.

— Не может водитель скорой, который рискует своей жизнью, работать за 4-5 тысяч гривен. Это же неправильная реформа. Если все психиатрические больницы и тубдиспансер выходят с забастовками, которые закрывают, это — неправильная реформа. Она неразумна. Она — не для людей, она точно не для врачей, она ни для кого, поэтому надо ее пересматривать, — добавил Владимир Зеленский.

Напомним, через несколько дней Министерство здравоохранения представит четкий вариант решения финансовых проблем медицинских учреждений, возникших в результате запуска второго этапа медицинской реформы в стране.