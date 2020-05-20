Экс-глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов обжалует свое увольнение в Окружном административном суде Киева.

Об этом сообщила пресс-служба суда в среду, пишет Цензор.НЕТ.

– Нефедов просит ОАСК восстановить его на должности главы Государственной таможенной службы. Соответствующий иск поступил в Окружной админсуд Киева, - говорится в сообщении.

Уточняется, что Нефедов, в частности, просит суд признать противоправным и отменить распоряжение правительства от 24 апреля о его увольнении с должности главы таможни с последующим восстановлением на этой должности.

Кроме того, экс-глава таможни просит суд взыскать в его пользу сумму среднего заработка «за период вынужденного прогула», исходя из размера его среднедневной заплаты.

– Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному административному иску, - говорится в сообщении.

Напомним, 24 апреля Кабинет министров уволил руководителя таможенной службы Максима Нефедова.