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Глава Офиса Президента Андрей Ермак и первый помощник Президента Сергей Шефир не формируют кадровую политику в Украине.
Об этом во время пресс-конференции заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
— Ермак и Шефир не занимаются полностью кадровой политикой. Присутствуют они, когда мы обсуждаем с премьер-министром некоторые ключевые должности? Может присутствовать или Шефир или Ермак или никто из них - они не формируют кадровую политику. Общаюсь ли я с ними о кадровой политике той или иной персоны? Да. В основном проводит собеседования премьер-министр, если это касается кадровой политики правительства. Далее у нас с вами есть конкурсы лучших людей, - заявил Владимир Зеленский.
Напомним, что Владимир Зеленский заявил, что в деле так называемых «пленок Ермака» нет состава преступления, а сами записи были сделан для того, чтобы шантажировать его.
Глава Офиса Президента Андрей Ермак и первый помощник Президента Сергей Шефир не формируют кадровую политику в Украине.
Об этом во время пресс-конференции заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
— Ермак и Шефир не занимаются полностью кадровой политикой. Присутствуют они, когда мы обсуждаем с премьер-министром некоторые ключевые должности? Может присутствовать или Шефир или Ермак или никто из них - они не формируют кадровую политику. Общаюсь ли я с ними о кадровой политике той или иной персоны? Да. В основном проводит собеседования премьер-министр, если это касается кадровой политики правительства. Далее у нас с вами есть конкурсы лучших людей, - заявил Владимир Зеленский.
Напомним, что Владимир Зеленский заявил, что в деле так называемых «пленок Ермака» нет состава преступления, а сами записи были сделан для того, чтобы шантажировать его.