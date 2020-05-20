Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в деле так называемых «пленок Ермака» нет состава преступления, а сами записи были сделан для того, чтобы шантажировать его.

Об этом он заявил в среду, 20 мая, в ходе пресс-конференции по результатам своей работы за год, передают НикВести.

— Для меня это пустое дело. Я знаю, кто проводил эти записи, я знаю для чего. Знаю, кто хотел шантажировать этими записями меня лично, чтобы я снял Ермака (Андрей Ермак, глава Офиса президента, - прим.). Я знаю, кто это сделал. Не готов сейчас говорить, потому что идет следствие. Но чем бы следствие не закончилось, у меня есть полный ответ, — заявил Владимир Зеленский.

Президент считает, «пленки Ермака» пустыми, так как, по его словам, никто никаких денег не брал и никто так и не был назначен на те, или инные должности.

— Не пустым является то, для чего это сделали, мы понимаем, кто имеет такую технику (для прослушивания, - прим.). Государство имеет технику. Все это не пустое. Это серьезные вещи, придет время и общество об этом обязательно узнает. И очень интересно, проследите, кто выкладывал видео, откуда оно шло, кто первый опубликовал в Facebook, в телеграмм каналах, и вы поймете, кто соучастник. Как писал Конан Дойль, немного дедукции подключите и все будет нормально. А пока следствие идет, и об этих грязных вещах больше говорить не буду, — резюмировал Владимир Зеленский.

Напомним, что народный депутат от фракции «Слуга народа» Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых, вероятно, брат главы Офиса президента Андрея Ермака проводит переговоры о трудоустройстве на определенные должности в органах власти. После чего Андрей Ермак заявил о намерении подать заявления в Службу безопасности и Государственного бюро расследований из-за обнародованных видеозаписей. В свою очередь Гео Лерос обратился в НАБУ, чтобы бюро проверило возможные факты коррупции со стороны главы главы Офиса Президента Андрея Ермака и его брата, и опубликовал новые видео.