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Народный депутат Гео Лерос обратился в НАБУ, чтобы бюро проверило возможные факты коррупции со стороны главы главы Офиса Президента Андрея Ермака и его брата, и выложил новые видео.
Об этом депутат написал на своей странице в Facebook.
— Если украинцам не хочешь объяснить факты коррупции, изложенные в моем посте, а для россиян ты находка, попробуй в НАБУ объяснить, как ты барыжишь государством, - написал нардеп.
Гео Лерос уточнил, что отправляет в НАБУ обращение с флешкой и ждет «10% от награбленного», чтобы отправить в детский дом.
— Вот и посмотрим, как работает закон и орган, который ты пытаешься рейдернуть, - добавил он.
Напомним, что народный депутат от фракции «Слуга народа» Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых, вероятно, брат главы Офиса президента Андрея Ермака проводит переговоры о трудоустройстве на определенные должности в органах власти. После чего Андрей Ермак заявил о намерении подать заявления в Службу безопасности и Государственного бюро расследований из-за обнародованных видеозаписей.
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Народный депутат Гео Лерос обратился в НАБУ, чтобы бюро проверило возможные факты коррупции со стороны главы главы Офиса Президента Андрея Ермака и его брата, и выложил новые видео.
Об этом депутат написал на своей странице в Facebook.
— Если украинцам не хочешь объяснить факты коррупции, изложенные в моем посте, а для россиян ты находка, попробуй в НАБУ объяснить, как ты барыжишь государством, - написал нардеп.
Гео Лерос уточнил, что отправляет в НАБУ обращение с флешкой и ждет «10% от награбленного», чтобы отправить в детский дом.
— Вот и посмотрим, как работает закон и орган, который ты пытаешься рейдернуть, - добавил он.
Напомним, что народный депутат от фракции «Слуга народа» Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых, вероятно, брат главы Офиса президента Андрея Ермака проводит переговоры о трудоустройстве на определенные должности в органах власти. После чего Андрей Ермак заявил о намерении подать заявления в Службу безопасности и Государственного бюро расследований из-за обнародованных видеозаписей.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль