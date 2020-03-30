Народный депутат Гео Лерос обратился в НАБУ, чтобы бюро проверило возможные факты коррупции со стороны главы главы Офиса Президента Андрея Ермака и его брата, и выложил новые видео.

Об этом депутат написал на своей странице в Facebook.

— Если украинцам не хочешь объяснить факты коррупции, изложенные в моем посте, а для россиян ты находка, попробуй в НАБУ объяснить, как ты барыжишь государством, - написал нардеп.

Гео Лерос уточнил, что отправляет в НАБУ обращение с флешкой и ждет «10% от награбленного», чтобы отправить в детский дом.

— Вот и посмотрим, как работает закон и орган, который ты пытаешься рейдернуть, - добавил он.

Напомним, что народный депутат от фракции «Слуга народа» Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых, вероятно, брат главы Офиса президента Андрея Ермака проводит переговоры о трудоустройстве на определенные должности в органах власти. После чего Андрей Ермак заявил о намерении подать заявления в Службу безопасности и Государственного бюро расследований из-за обнародованных видеозаписей.