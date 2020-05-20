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Украинская сторона созывает внеочередное заседание группы по безопасности в ТКГ по поводу ложного обвинения Вооруженных сил Украины в якобы обстреле объектов энергетической инфраструктуры на неподконтрольных территориях Луганской области.
Об этом заявил первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников в комментарии «Интерфакс-Украина».
«С целью обсуждения сложившейся ситуации, украинская сторона инициирует проведение в неотложном порядке консультаций рабочей группы по вопросам безопасности ТКГ в режиме видеоконференции», — отметил он.
По его словам, украинская сторона обратилась к специальному представителю председателя ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау с просьбой проинформировать представителя делегации РФ Бориса Грызлова об этой инициативе.
Алексей Резников отмечает, что информация о якобы обстреле не соответствует действительности, носит провокационный характер и является абсолютно безосновательной.
Это обращение было подписано председателем украинской делегации в ТКГ Леонидом Кучмой и направлено в ОБСЕ.
Ранее глава «ЛНР» Леонид Пасечник обвинил ВСУ в обстреле объектов энергетической инфраструктуры в ОРЛО и пригрозил «отодвинуть линию размежевания».
Напомним, с 2014 года в рядах Службы безопасности Украины выявлено более полторы тысячи предателей.
Украинская сторона созывает внеочередное заседание группы по безопасности в ТКГ по поводу ложного обвинения Вооруженных сил Украины в якобы обстреле объектов энергетической инфраструктуры на неподконтрольных территориях Луганской области.
Об этом заявил первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников в комментарии «Интерфакс-Украина».
«С целью обсуждения сложившейся ситуации, украинская сторона инициирует проведение в неотложном порядке консультаций рабочей группы по вопросам безопасности ТКГ в режиме видеоконференции», — отметил он.
По его словам, украинская сторона обратилась к специальному представителю председателя ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау с просьбой проинформировать представителя делегации РФ Бориса Грызлова об этой инициативе.
Алексей Резников отмечает, что информация о якобы обстреле не соответствует действительности, носит провокационный характер и является абсолютно безосновательной.
Это обращение было подписано председателем украинской делегации в ТКГ Леонидом Кучмой и направлено в ОБСЕ.
Ранее глава «ЛНР» Леонид Пасечник обвинил ВСУ в обстреле объектов энергетической инфраструктуры в ОРЛО и пригрозил «отодвинуть линию размежевания».
Напомним, с 2014 года в рядах Службы безопасности Украины выявлено более полторы тысячи предателей.