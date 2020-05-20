Президент США Дональд Трамп предложил провести следующий саммит G7 в своей загородной резиденции Кэмп-Дэвид.

Об этом он написал в своем Twitter.

«Теперь, когда наша страна возвращается назад к Величию, я рассматриваю возможность переноса саммита «Большой семерки» (G7) на ту же или аналогичную дату в Вашингтон, в легендарный Кэмп-Дэвид», — написал Дональд Трамп.

Он добавил, что для всех это было бы замечательным знаком нормализации жизни.

Ранее руководитель Офиса Президента Андрей Ермак во время встречи с послами стран Группы семи (G7) заявил, что Украина выполнила все обязательства, которые взяла на себя для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.