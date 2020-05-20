|Скорость ветра:
|2.6 м/с
|Восход солнца:
|05:09
|Заход солнца:
|20:28
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|05:02
|Заход солнца:
|20:47
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.55 грн
|26.9 грн
|EUR
|28.75 грн
|29.45 грн
Журналист Дмитрий Гордон анонсировал интервью с беглым диктатором Виктором Януковичем.
Об этом Гордон заявил в передаче «Время Голованова» на канале «Украина 24», пишет «Лига.нет».
Он сказал, что «для полноты картины» ему не хватает еще несколько интервью: с Януковичем, президентом РФ Владимиром Путиным и пятым президентом Украины Петром Порошенко.
— Переговоры с Виктором Януковичем продолжаются, Владимир Путин на связь не выходит, Петр Порошенко на сегодняшний день от интервью отказался, и зря, — сообщил Дмитрий Гордон.
Отвечая на вопрос, не боится ли он, что Янукович откажется от интервью, узнав о сотрудничестве Гордона с украинскими спецслужбами,
Журналист считает, что Виктор Янукович «очень хочет» дать ему интервь.
— Мне кажется, Виктор Федорович Янукович очень хочет дать мне интервью, и у меня есть косвенные подтверждения, доказательства. И я думаю, что наше интервью с Виктором Федоровичем будет очень интересным. Потому что я думаю, что Виктор Янукович – жертва. У меня есть устойчивое уже мнение, что он жертва разыгранной вокруг него комбинации, и я хотел бы с ним об этом поговорить, — сказал Дмитрий Гордон.
На просьбу рассказать об этом подробнее он ответил «не могу».
Напомним, ранее Дмитрий Гордон заявил, что записал скандальное интервью с террористом «ДНР» Игорем Гиркиным (Стрелковым) при содействии украинских спецслужб.
Журналист Дмитрий Гордон анонсировал интервью с беглым диктатором Виктором Януковичем.
Об этом Гордон заявил в передаче «Время Голованова» на канале «Украина 24», пишет «Лига.нет».
Он сказал, что «для полноты картины» ему не хватает еще несколько интервью: с Януковичем, президентом РФ Владимиром Путиным и пятым президентом Украины Петром Порошенко.
— Переговоры с Виктором Януковичем продолжаются, Владимир Путин на связь не выходит, Петр Порошенко на сегодняшний день от интервью отказался, и зря, — сообщил Дмитрий Гордон.
Отвечая на вопрос, не боится ли он, что Янукович откажется от интервью, узнав о сотрудничестве Гордона с украинскими спецслужбами,
Журналист считает, что Виктор Янукович «очень хочет» дать ему интервь.
— Мне кажется, Виктор Федорович Янукович очень хочет дать мне интервью, и у меня есть косвенные подтверждения, доказательства. И я думаю, что наше интервью с Виктором Федоровичем будет очень интересным. Потому что я думаю, что Виктор Янукович – жертва. У меня есть устойчивое уже мнение, что он жертва разыгранной вокруг него комбинации, и я хотел бы с ним об этом поговорить, — сказал Дмитрий Гордон.
На просьбу рассказать об этом подробнее он ответил «не могу».
Напомним, ранее Дмитрий Гордон заявил, что записал скандальное интервью с террористом «ДНР» Игорем Гиркиным (Стрелковым) при содействии украинских спецслужб.