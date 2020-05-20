Журналист Дмитрий Гордон анонсировал интервью с беглым диктатором Виктором Януковичем.

Об этом Гордон заявил в передаче «Время Голованова» на канале «Украина 24», пишет «Лига.нет».

Он сказал, что «для полноты картины» ему не хватает еще несколько интервью: с Януковичем, президентом РФ Владимиром Путиным и пятым президентом Украины Петром Порошенко.

— Переговоры с Виктором Януковичем продолжаются, Владимир Путин на связь не выходит, Петр Порошенко на сегодняшний день от интервью отказался, и зря, — сообщил Дмитрий Гордон.

Отвечая на вопрос, не боится ли он, что Янукович откажется от интервью, узнав о сотрудничестве Гордона с украинскими спецслужбами,

Журналист считает, что Виктор Янукович «очень хочет» дать ему интервь.

— Мне кажется, Виктор Федорович Янукович очень хочет дать мне интервью, и у меня есть косвенные подтверждения, доказательства. И я думаю, что наше интервью с Виктором Федоровичем будет очень интересным. Потому что я думаю, что Виктор Янукович – жертва. У меня есть устойчивое уже мнение, что он жертва разыгранной вокруг него комбинации, и я хотел бы с ним об этом поговорить, — сказал Дмитрий Гордон.

На просьбу рассказать об этом подробнее он ответил «не могу».

Напомним, ранее Дмитрий Гордон заявил, что записал скандальное интервью с террористом «ДНР» Игорем Гиркиным (Стрелковым) при содействии украинских спецслужб.