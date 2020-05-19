Журналист Дмитрий Гордон заявил, что записал скандальное интервью с террористом «ДНР» Игорем Гиркиным (Стрелковым) при содействии украинских спецслужб.

Об этом он сказал в своем видеообращении, опубликованном на его Youtube-канале.

Дмитрий Гордон заявил, что интервью с Поклонской и Гиркиным были сняты им при содействии украинских правоохранителей.

— Интервью с Натальей Поклонской и Игорем Гиркиным были сделаны мной в содружестве с украинскими спецслужбами, — сказал Дмитрий Гордон.

По его словам, ответы на вопросы, которые Поклонская и Гиркин дали в его интервью, будут использованы в ходе судебного процесса в Гааге по делу об аннексии Крыма и развязывании войны на Донбассе, как их свидетельские показания.

— Только что первый заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов, который занимается Крымом и Донбассом, опубликовал от имени генеральной прокуратуры благодарности мне, Дмитрию Гордону, за помощь Украине в расследовании, — заявил Дмитрий Гордон.

Журналист заверил, что все желающие народные депутаты и представители СМИ смогут подтвердить эту информацию, связавшись с правоохранителями.

Как сообщалось, в Офисе генерального прокурора считают интервью Дмитрия Гордона с сепаратистами Натальей Поклонской и Игорем Гиркиным «ценной информацией».

В Службе безопасности Украины ранее заявили, что проанализируют ситуацию вокруг интервью депутата Госдумы РФ, экс-«прокурора» оккупированного Крыма Натальи Поклонской и Игоря Гиркина Дмитрию Гордону.