|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|05:11
|Заход солнца:
|20:25
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|05:04
|Заход солнца:
|20:45
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.45 грн
|26.75 грн
|EUR
|28.45 грн
|28.95 грн
Журналист Дмитрий Гордон заявил, что записал скандальное интервью с террористом «ДНР» Игорем Гиркиным (Стрелковым) при содействии украинских спецслужб.
Об этом он сказал в своем видеообращении, опубликованном на его Youtube-канале.
Дмитрий Гордон заявил, что интервью с Поклонской и Гиркиным были сняты им при содействии украинских правоохранителей.
— Интервью с Натальей Поклонской и Игорем Гиркиным были сделаны мной в содружестве с украинскими спецслужбами, — сказал Дмитрий Гордон.
По его словам, ответы на вопросы, которые Поклонская и Гиркин дали в его интервью, будут использованы в ходе судебного процесса в Гааге по делу об аннексии Крыма и развязывании войны на Донбассе, как их свидетельские показания.
— Только что первый заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов, который занимается Крымом и Донбассом, опубликовал от имени генеральной прокуратуры благодарности мне, Дмитрию Гордону, за помощь Украине в расследовании, — заявил Дмитрий Гордон.
Журналист заверил, что все желающие народные депутаты и представители СМИ смогут подтвердить эту информацию, связавшись с правоохранителями.
Как сообщалось, в Офисе генерального прокурора считают интервью Дмитрия Гордона с сепаратистами Натальей Поклонской и Игорем Гиркиным «ценной информацией».
В Службе безопасности Украины ранее заявили, что проанализируют ситуацию вокруг интервью депутата Госдумы РФ, экс-«прокурора» оккупированного Крыма Натальи Поклонской и Игоря Гиркина Дмитрию Гордону.
Журналист Дмитрий Гордон заявил, что записал скандальное интервью с террористом «ДНР» Игорем Гиркиным (Стрелковым) при содействии украинских спецслужб.
Об этом он сказал в своем видеообращении, опубликованном на его Youtube-канале.
Дмитрий Гордон заявил, что интервью с Поклонской и Гиркиным были сняты им при содействии украинских правоохранителей.
— Интервью с Натальей Поклонской и Игорем Гиркиным были сделаны мной в содружестве с украинскими спецслужбами, — сказал Дмитрий Гордон.
По его словам, ответы на вопросы, которые Поклонская и Гиркин дали в его интервью, будут использованы в ходе судебного процесса в Гааге по делу об аннексии Крыма и развязывании войны на Донбассе, как их свидетельские показания.
— Только что первый заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов, который занимается Крымом и Донбассом, опубликовал от имени генеральной прокуратуры благодарности мне, Дмитрию Гордону, за помощь Украине в расследовании, — заявил Дмитрий Гордон.
Журналист заверил, что все желающие народные депутаты и представители СМИ смогут подтвердить эту информацию, связавшись с правоохранителями.
Как сообщалось, в Офисе генерального прокурора считают интервью Дмитрия Гордона с сепаратистами Натальей Поклонской и Игорем Гиркиным «ценной информацией».
В Службе безопасности Украины ранее заявили, что проанализируют ситуацию вокруг интервью депутата Госдумы РФ, экс-«прокурора» оккупированного Крыма Натальи Поклонской и Игоря Гиркина Дмитрию Гордону.