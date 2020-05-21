Режиссер Олег Сенцов сравнил пресс-конференцию Владимира Зеленского с пресс-конференцией президента РФ Владимира Путина. По его словам, «украинская версия» была более демократичной.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

— Все пять лет заключения в России я смотрел пресс-конференции Путина. Это был хорошо срежиссированный театр пафоса и лжи, где единственным интересным персонажем был Цимбалюк, который из года в год спрашивал у главного актера, когда освободят украинских пленных, — написал Олег Сенцов.

По его словам, конференция Владимира Зеленского была «лишь претензией» на искренность.

— Это все походило на какое-то петляние, которое затем переходило в споры с журналистами, и, к сожалению, уровень этого общения снижал сам президент. По итогам: ни сути, ни уважения, ни признания ошибок. Зато мы увидели, как на самом деле работает руководство нашей страны: пресс-секретарь указывает что делать гаранту, а тот в сложной ситуации просит Ермака кому-нибудь позвонить. Представляю, что у них там происходит, если нет камер и свидетелей. Можно и в дальнейшем из всего этого стебаться, но нам предлагают этот перфоманс на следующие 4 и, как сегодня неожиданно выяснилось, еще +5 бонусных лет, — сказал Олег Сенцов.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский отказался от своего обещания быть президентом только один срок, объяснив это тем, что ему не хватит 5 лет, чтобы сделать всё запланированное. Он пообещал подумать о возможности идти на второй срок при поддержке населения.