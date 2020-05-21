Депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний заявил, что Владимир Зеленский за год пребывания на посту президента забыл обо всех предвыборных обещаниях.

Об этом он сказал во время брифинга в Верховной Раде в среду, 20 мая.

Депутат напомнил, что год назад в стенах ВР в инаугурационной речи Владимир Зеленский обозначил своей главной задачей восстановление мира в стране.

— Господин президент, в своем обращении вы говорили, что ваша главная задача — прекратить огонь на Донбассе. Что вы готовы на все, только бы не гибли люди. Но за год вы не сделали ничего, чтобы приблизить мир. А в это время на Донбассе гибнут люди. Гибнет мирное население. Гибнут дети, — отметил Юрий Загородний.

Он также напомнил, что президент обещал сделать Украину страной новых возможностей.

— Но вы не сказали, что это будут возможности для избранных — вашей команды и вашего «квартального» окружения, — упрекнул Юрий Загородний.

Парламентарий подчеркнул, что Владимир Зеленский обещал сделать Украину государством, в котором все равны перед законом. Но в реальности, отметил народный депутат, Украина стала страной, где «для всех — закон, а для приближенных — «велюровый карантин».

По мнению Юрия Загороднего, президент Владимир Зеленский продолжил «политику раскола, которую проводила команда Порошенко».

— О каком единении может идти речь, если для ваших депутатов Победа в Великой Отечественной войне — это не праздник, а день скорби? Когда вы запрещаете обучение на русском языке, когда вы вводите санкции не только против российских соцсетей, а даже против культурных и образовательных заведений — музеев, университетов, Эрмитажа..., — сказал Юрий Загородний, отметив, что еще год назад Зеленский придерживался совершенно иных взглядов.

Также депутат вспомнил о невыполненном обещании разработать законопроект о народовластии, вместо которого «партия власти приняла закон о земле, который «позволил пустить с молотка самое главное богатство страны».

— Год назад, соревнуясь за голоса украинцев, которые устали от коррупции и политики предыдущего президента, вы говорили, что вы являетесь его приговором. Но на самом деле вы стали приговором для 73% украинцев, которые поддержали вас, для их надежд на то, чтобы жить в богатой, единой и мирной Украине, — обратился к главе государства Юрий Загородний.

По мнению депутата, нарушения, с которыми «Слуга народа» принимала ряд важных для страны законов, дают все основания объявить импичмент президенту.

— Господин президент, вы и ваши «слуги», принимая антинародные решения, нарушили такое количество законов и статей Конституции Украины, что есть все законные основания начать в отношении вас процедуру импичмента, — заявил Юрий Загородний.

Парламентарий также призвал президента покаяться и «посмотреть в глаза своему народу», которому он еще год назад торжественно давал обещание «защищать суверенитет и независимость страны» и выполнять свои обязанности в интересах всех граждан.

Напомним, Министерство иностранных дел Российской Федерации опубликовало заявление к годовщине президентства Владимира Зеленского, в которой назвало его «таким же русофобом, как и Порошенко».