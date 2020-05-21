Депутат Николаевского областного совета Татьяна Демченко предложила внести изменения в программу «Турбота» и бюджет области, чтобы выплатить финансовую помощь ветеранам Второй мировой войны в честь Дня Победы.

Об этом стало известно сегодня, 21 мая, в ходе комиссии Николаевского облсовета по вопросам здравоохранения, пишут НикВести.

Депутат предложила установит чиновникам срок до 26 мая чтобы нести все изменения, а после собраться на депутату комиссию, рассмотреть эти вопросы и вынести их на рассмотрение сессии.

— Мне стыдно быть депутатом областного совета. Мне стыдно представлять интересы людей, которые заинтересованы в том, чтобы в области отметили 75 годовщину победы. А как мы отметили? Мы даже не смогли деньги выделить, не говоря о других мероприятиях. Мы должны признать такое отношение чиновников недопустимым. Я предлагаю внести изменения в программу «Турбота». Поверьте, без внесения изменений в программу финансирования не будет. Сперва нужно вносить изменения в программу, а потом искать финансирование. И я предлагаю четко отметить, что вместо слова срочно, я предлагаю определить конкретную дату до 26 мая. Я полагаю в связи с важностью этого вопроса через неделю комиссии собраться и все таки видеть изменения в бюджет. Предлагаю отдельно потребовать от ОГА срочно внести изменения в бюджет и предусмотреть расходы на отмечание 75 годовщины великой победы. Срочно! — заявила Татьяна Демченко.

В свою очередь присутствовавшие на заседании члены комиссии поддержали предложение коллеги.

Напомним, чиновники Николаевской ОГА не выполнили решение сессии облсовета о выплате материальной помощи ветеранам Второй мировой войны и вдовам участников боевых действий ко Дню Победы.