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Чиновники Николаевской ОГА не выполнили решение сессии облсовета о выплате материальной помощи ветеранам Второй мировой войны и вдовам участников боевых действий ко Дню Победы.
Об этом стало известно сегодня, 21 мая, в ходе комиссии Николаевского облсовета по вопросам здравоохранения, пишут НикВести.
В ходе комиссии депутат Анна Воронок обратилась к директору департамента соцзащиты ОГА Оксане Ельчиевой с просьбой рассказать, как чиновники выполнили поручение сессии о выплате социальной помощи ветеранам Второй мировой войны ко Дню Победы.
В ответ на это чиновница отметила, что для осуществления выплат необходимо еще 2,9 миллионов гривен, которые можно будет осуществить, только когда депутаты примут решение об изменениях в областной бюджет.
— Мы подсчитали сколько у нас в области живет участников Второй мировой войны на территории Николаевской области. Мы также подсчитали, что на выплаты этим людям нам нужно дополнительно 2,9 миллиона гривен. Мы подали соответствующие расчеты в Департамент финансов ОГА, их внесли в проект бюджета и на следующей сессии эти изменения будут вынесены на рассмотрение депутатов, — заявила Оксана Ельчиева.
Анна Воронок возмутилась ответом чиновницы и обвинила чиновников том, что они не исполняют решения сессии из-за чего ветераны остались без материальный помщи.
В свою очередь Оксана Ельчиева заявила, что выплаты в размере 8 тысяч к 9 мая все же получили участники боевых действий проживающие на территории области.
— К 9 мая участники боевых действий получили выплаты, ежемесячную в 3 тысячи, и еще 5 тысяч гривен, в соответствии с решением сессии, ко Дню Победы. Таким образом в мае месяце участники Второй мировой войны получили 8 тысяч гривен. Еще раз говорю,что мы поддерддерживаем предложения депуата Татьяны Демченко. Более того, мы подсчитали, что можно выплатить помощь в размере 25 тысяч гривен. На данный момент все документы подготовлены, депутатам нужно только проголосовать за данное решение на сессии, — отметила чиновница.
Депутат облсовета Татьяна Демченко попросила пояснить почему выплаты не были осуществлены вдовам участникам боевых действий и ветеранам, так как соответствующее решение было принято депутатами на сессии.
— 9 апреля у нас была сессия, на которой мы внесли и проголосовали предложение в котором было четко отмечено, что мы к 75 годовщине победы предлагаем выделить деньги не только участникам боевых действий, которые хоть получили по 8 тысяч гривен, а еще и ветеранам войны, которых у нас в области более 8 тысяч человек, а также вдовам участников боевых действий, которых у нас в области более 400 человек. А что же по этим категориям, — поинтересовалась депутат.
В ответ на это чиновница отметила, что данным категориям населения готовы выплатить по 25 тысяч гривен, однако после того, как Департамент финансов рассмотрит это предложение и найдет финансирование, а депутаты в последствии поддержат этот вопрос насссии.
— Мы сделали расчеты, подсчитали сколько таких людей в области, передали расчеты в Департамент финансов ОГА, которые должны рассмотреть вопрос. Я уверенно могу говорить о выплате 25 тысяч гривен участникам боевых действий Второй мировой войны, — сказала Оксана Ельчиева.
Татьяна Демченко призвала коллег признать такое отношение чиновников к решению сессий недопустимым и в кратчайшие сроки решить вопрос с выплатами ветеранам Второй мировой войны.
— Мне стыдно быть депутатом областного совета. Мне стыдно представлять интересы людей, которые заинтересованы в том, чтобы в области отметили 75 годовщину победы. А как мы отметили? Мы даже не смогли деньги выделить, не говоря о других мероприятиях. Мы должны признать такое отношение чиновников недопустимым, — заявила Татьяна Демченко.
Напомним, главный врач Николаевской инфекционной больницы Светлана Федорова заявила, что ей не хватает 1,9 миллиона гривен, чтобы выплатить врачам зарплату за май.
Чиновники Николаевской ОГА не выполнили решение сессии облсовета о выплате материальной помощи ветеранам Второй мировой войны и вдовам участников боевых действий ко Дню Победы.
Об этом стало известно сегодня, 21 мая, в ходе комиссии Николаевского облсовета по вопросам здравоохранения, пишут НикВести.
В ходе комиссии депутат Анна Воронок обратилась к директору департамента соцзащиты ОГА Оксане Ельчиевой с просьбой рассказать, как чиновники выполнили поручение сессии о выплате социальной помощи ветеранам Второй мировой войны ко Дню Победы.
В ответ на это чиновница отметила, что для осуществления выплат необходимо еще 2,9 миллионов гривен, которые можно будет осуществить, только когда депутаты примут решение об изменениях в областной бюджет.
— Мы подсчитали сколько у нас в области живет участников Второй мировой войны на территории Николаевской области. Мы также подсчитали, что на выплаты этим людям нам нужно дополнительно 2,9 миллиона гривен. Мы подали соответствующие расчеты в Департамент финансов ОГА, их внесли в проект бюджета и на следующей сессии эти изменения будут вынесены на рассмотрение депутатов, — заявила Оксана Ельчиева.
Анна Воронок возмутилась ответом чиновницы и обвинила чиновников том, что они не исполняют решения сессии из-за чего ветераны остались без материальный помщи.
В свою очередь Оксана Ельчиева заявила, что выплаты в размере 8 тысяч к 9 мая все же получили участники боевых действий проживающие на территории области.
— К 9 мая участники боевых действий получили выплаты, ежемесячную в 3 тысячи, и еще 5 тысяч гривен, в соответствии с решением сессии, ко Дню Победы. Таким образом в мае месяце участники Второй мировой войны получили 8 тысяч гривен. Еще раз говорю,что мы поддерддерживаем предложения депуата Татьяны Демченко. Более того, мы подсчитали, что можно выплатить помощь в размере 25 тысяч гривен. На данный момент все документы подготовлены, депутатам нужно только проголосовать за данное решение на сессии, — отметила чиновница.
Депутат облсовета Татьяна Демченко попросила пояснить почему выплаты не были осуществлены вдовам участникам боевых действий и ветеранам, так как соответствующее решение было принято депутатами на сессии.
— 9 апреля у нас была сессия, на которой мы внесли и проголосовали предложение в котором было четко отмечено, что мы к 75 годовщине победы предлагаем выделить деньги не только участникам боевых действий, которые хоть получили по 8 тысяч гривен, а еще и ветеранам войны, которых у нас в области более 8 тысяч человек, а также вдовам участников боевых действий, которых у нас в области более 400 человек. А что же по этим категориям, — поинтересовалась депутат.
В ответ на это чиновница отметила, что данным категориям населения готовы выплатить по 25 тысяч гривен, однако после того, как Департамент финансов рассмотрит это предложение и найдет финансирование, а депутаты в последствии поддержат этот вопрос насссии.
— Мы сделали расчеты, подсчитали сколько таких людей в области, передали расчеты в Департамент финансов ОГА, которые должны рассмотреть вопрос. Я уверенно могу говорить о выплате 25 тысяч гривен участникам боевых действий Второй мировой войны, — сказала Оксана Ельчиева.
Татьяна Демченко призвала коллег признать такое отношение чиновников к решению сессий недопустимым и в кратчайшие сроки решить вопрос с выплатами ветеранам Второй мировой войны.
— Мне стыдно быть депутатом областного совета. Мне стыдно представлять интересы людей, которые заинтересованы в том, чтобы в области отметили 75 годовщину победы. А как мы отметили? Мы даже не смогли деньги выделить, не говоря о других мероприятиях. Мы должны признать такое отношение чиновников недопустимым, — заявила Татьяна Демченко.
Напомним, главный врач Николаевской инфекционной больницы Светлана Федорова заявила, что ей не хватает 1,9 миллиона гривен, чтобы выплатить врачам зарплату за май.