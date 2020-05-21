Чиновники Николаевской ОГА не выполнили решение сессии облсовета о выплате материальной помощи ветеранам Второй мировой войны и вдовам участников боевых действий ко Дню Победы.

Об этом стало известно сегодня, 21 мая, в ходе комиссии Николаевского облсовета по вопросам здравоохранения, пишут НикВести.

В ходе комиссии депутат Анна Воронок обратилась к директору департамента соцзащиты ОГА Оксане Ельчиевой с просьбой рассказать, как чиновники выполнили поручение сессии о выплате социальной помощи ветеранам Второй мировой войны ко Дню Победы.

В ответ на это чиновница отметила, что для осуществления выплат необходимо еще 2,9 миллионов гривен, которые можно будет осуществить, только когда депутаты примут решение об изменениях в областной бюджет.

— Мы подсчитали сколько у нас в области живет участников Второй мировой войны на территории Николаевской области. Мы также подсчитали, что на выплаты этим людям нам нужно дополнительно 2,9 миллиона гривен. Мы подали соответствующие расчеты в Департамент финансов ОГА, их внесли в проект бюджета и на следующей сессии эти изменения будут вынесены на рассмотрение депутатов, — заявила Оксана Ельчиева.

Анна Воронок возмутилась ответом чиновницы и обвинила чиновников том, что они не исполняют решения сессии из-за чего ветераны остались без материальный помщи.

В свою очередь Оксана Ельчиева заявила, что выплаты в размере 8 тысяч к 9 мая все же получили участники боевых действий проживающие на территории области.

— К 9 мая участники боевых действий получили выплаты, ежемесячную в 3 тысячи, и еще 5 тысяч гривен, в соответствии с решением сессии, ко Дню Победы. Таким образом в мае месяце участники Второй мировой войны получили 8 тысяч гривен. Еще раз говорю,что мы поддерддерживаем предложения депуата Татьяны Демченко. Более того, мы подсчитали, что можно выплатить помощь в размере 25 тысяч гривен. На данный момент все документы подготовлены, депутатам нужно только проголосовать за данное решение на сессии, — отметила чиновница.

Депутат облсовета Татьяна Демченко попросила пояснить почему выплаты не были осуществлены вдовам участникам боевых действий и ветеранам, так как соответствующее решение было принято депутатами на сессии.

— 9 апреля у нас была сессия, на которой мы внесли и проголосовали предложение в котором было четко отмечено, что мы к 75 годовщине победы предлагаем выделить деньги не только участникам боевых действий, которые хоть получили по 8 тысяч гривен, а еще и ветеранам войны, которых у нас в области более 8 тысяч человек, а также вдовам участников боевых действий, которых у нас в области более 400 человек. А что же по этим категориям, — поинтересовалась депутат.

В ответ на это чиновница отметила, что данным категориям населения готовы выплатить по 25 тысяч гривен, однако после того, как Департамент финансов рассмотрит это предложение и найдет финансирование, а депутаты в последствии поддержат этот вопрос насссии.

— Мы сделали расчеты, подсчитали сколько таких людей в области, передали расчеты в Департамент финансов ОГА, которые должны рассмотреть вопрос. Я уверенно могу говорить о выплате 25 тысяч гривен участникам боевых действий Второй мировой войны, — сказала Оксана Ельчиева.

Татьяна Демченко призвала коллег признать такое отношение чиновников к решению сессий недопустимым и в кратчайшие сроки решить вопрос с выплатами ветеранам Второй мировой войны.

— Мне стыдно быть депутатом областного совета. Мне стыдно представлять интересы людей, которые заинтересованы в том, чтобы в области отметили 75 годовщину победы. А как мы отметили? Мы даже не смогли деньги выделить, не говоря о других мероприятиях. Мы должны признать такое отношение чиновников недопустимым, — заявила Татьяна Демченко.

Напомним, главный врач Николаевской инфекционной больницы Светлана Федорова заявила, что ей не хватает 1,9 миллиона гривен, чтобы выплатить врачам зарплату за май.