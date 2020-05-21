В Черновицкой области круглосуточно будет дежурить санитарный вертолет Министерства внутренних дел для транспортировки инфекционных больных в случае загруженности больниц.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в Twitter.

– В Черновицкой области на круглосуточное дежурство заступил санитарный вертолет МВД для транспортировки инфекционных больных. За рейс может перевозить 4-6 пациентов на расстояние до 1200 км. Если ситуация обострится, а больницы будут перегружены, область воспользуется этим преимуществом, – написал Аваков.

Как сообщили в пресс-службе МВД, вертолет МИ-8 участвовал в миротворческих миссиях ООН и в последний раз работал в Республике Мали. Его передали ГСЧС на условиях безвозмездного договора. Вертолет оборудован изоляционной капсулой BIO-BAG EBV-30/40, биозащитными комплектами, обеззараживающим душем, изоляционной камерой и специальным модулем, в котором фиксируется капсула в полете.

Напомним, с начала эпидемии коронавируса в Украине обнаружили 19 706 больных COVID-19, из них 6227 пациентов выздоровели, а 579 - умерли. За минувшие сутки в стране обнаружили 476 новых случаев болезни.