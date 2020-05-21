Во Франции в данный момент не наблюдаются признаки начала второй волны эпидемии коронавируса COVID-19.

Об этом заявил президент Ассоциации врачей скорой помощи Франции, сообщает французский канал BFMTV.

– Математические модели предоставили возможность рассчитать определенный подъем (заболевания – прим.) с небольшим пиком, который должен был начаться сейчас, но на самом деле мы этого не видим. Мы не видим второй волны, – рассказал он.

Также президент ассоциации сказал, что опасается начала второй волны эпидемии «все меньше и меньше».

– Это не значит, что эпидемия прекратилась, – уточнил он.

По мнению французских специалистов, меры по соблюдению социального дистанцирования и ношение масок должны оставаться обязательными.

Помимо того, французские врачи рекомендуют правительству увеличить вместимость палат интенсивной терапии в стране до уровня Германии.

Напомним, ранее во Франции после зафиксированных новых случаев коронавируса закрыли более 50 школ.