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Во Франции в данный момент не наблюдаются признаки начала второй волны эпидемии коронавируса COVID-19.
Об этом заявил президент Ассоциации врачей скорой помощи Франции, сообщает французский канал BFMTV.
– Математические модели предоставили возможность рассчитать определенный подъем (заболевания – прим.) с небольшим пиком, который должен был начаться сейчас, но на самом деле мы этого не видим. Мы не видим второй волны, – рассказал он.
Также президент ассоциации сказал, что опасается начала второй волны эпидемии «все меньше и меньше».
– Это не значит, что эпидемия прекратилась, – уточнил он.
По мнению французских специалистов, меры по соблюдению социального дистанцирования и ношение масок должны оставаться обязательными.
Помимо того, французские врачи рекомендуют правительству увеличить вместимость палат интенсивной терапии в стране до уровня Германии.
Напомним, ранее во Франции после зафиксированных новых случаев коронавируса закрыли более 50 школ.
Во Франции в данный момент не наблюдаются признаки начала второй волны эпидемии коронавируса COVID-19.
Об этом заявил президент Ассоциации врачей скорой помощи Франции, сообщает французский канал BFMTV.
– Математические модели предоставили возможность рассчитать определенный подъем (заболевания – прим.) с небольшим пиком, который должен был начаться сейчас, но на самом деле мы этого не видим. Мы не видим второй волны, – рассказал он.
Также президент ассоциации сказал, что опасается начала второй волны эпидемии «все меньше и меньше».
– Это не значит, что эпидемия прекратилась, – уточнил он.
По мнению французских специалистов, меры по соблюдению социального дистанцирования и ношение масок должны оставаться обязательными.
Помимо того, французские врачи рекомендуют правительству увеличить вместимость палат интенсивной терапии в стране до уровня Германии.
Напомним, ранее во Франции после зафиксированных новых случаев коронавируса закрыли более 50 школ.